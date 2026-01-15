سوبرة يدعو لإستكمال الإصلاحات وتطبيق القرار 1701: لبنان امام فرصة إقتصادية واعدة في العام 2026

اعتبر نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانية هادي سوبرة أن" لبنان أمام فرصة اقتصادية حقيقية وواعدة في العام 2026، بالاستناد إلى ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في العام الماضي والإمكانات والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها لبنان، وكذلك بالاستناد إلى الأداء المميز لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وللحكومة برئاسة نواف سلام، فضلاً عن الاحتضان العربي والدولي".



وقال سوبرة في بيان: "لا بد في هذا الإطار من استكمال الإصلاحات الأساسية ولعل أبرزها إصلاح القطاع المصرفي واستنهاضه، وإقرار قانون عادل ومتوازن للفجوة المالية، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإنهاء ملف تسويات تعويضات نهاية الخدمة في الضمان وإصلاح القطاع العام".



وأشار إلى أن "كل ما نسمعه من أصدقاء لبنان لا سيما الدول العربية والخليجية الشقيقة تؤكد وقوفها إلى جانبه ودعمه بشكل مطلق، إلا أنه كما يعلم الجميع فإن تطبيق القرار 1701 وحصر السلاح بيد الدولة هو مطلب أساس لترجمة هذا الدعم على أرض الواقع".



وشدد سوبرة على" ضرورة تنفيذ هذا القرار الدولي الذي هو مطلب داخلي أساسي، لإرساء الاستقرار والسلم الدائمين في لبنان اللذين يشكلان عاملين أساسيين لجذب الاستثمارات ونمو الأعمال".



وأكد أن" اكتمال تنفيذ هذه الإجراءات الأساسية من شأنه استعادة الثقة بالدولة اللبنانية في الداخل والخارج"، وقال: "أتوقع إزدهاراً اقتصادياً وتسجيل معدلات نمو مرتفعة جداً مع خلق عشرات آلاف الوظائف للبنانيين".



وختم سوبرة بالقول: "أعتقد أن معظم اللبنانيين باتوا على قناعة بهذا المسار الإيجابي، وهذا ما عَبَّرَ عنه فخامة الرئيس جوزاف عون في مقابلته الأخيرة"، أضاف: "إنطلاقاً من ذلك نحن على ثقة بأن الأيام الآتية ستكون أفضل على لبنان واللبنانيين".