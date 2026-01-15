أبوفاعور: مزاعم تحريضيّة على أبواب الإنتخابات النّيابيّة

نفى النائب وائل أبو فاعور ما يتمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي تحريضي لشخص معلوم مجهول، يزعم فيه أنّه عقد اجتماعًا مع وزير الطاقة طالبًا زيادة التغذية بالتيار الكهربائي لمنطقة معيّنة وحرمان منطقة أخرى منها.



وأكد أبو فاعور في بيان "حرصه الدائم على مصالح أهالي منطقة البقاع الغربي وراشيا، بكافة أطيافهم ومكوّناتهم"، نافيا هذه المزاعم " جملةً وتفصيلًا".



واعتبر أنّ" ما يتم تداوله هو من باب التّحريض من الأشخاص والجهات نفسها الّتي دأبت منذ العام ٢٠٠٥ على التّحريض عليه باتهامات كاذبة على أبواب كل انتخابات نيابيّة".



واكد أبو فاعور ان"هذه الحملات الّتي تشبه أصحابها نفاقًا وكذبًا سيكون مصيرها كما سابقاتها، نتيجةً لوعي المواطنين ومعرفتهم لحقيقة أداء الحزب التّقدمي الإشتراكي ونوّابه".