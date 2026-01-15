توقيع 6 اتفاقات تمويل بقيمة 110.5 مليون يورو بين لبنان والاتحاد الاوروبي

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي ان الاتحاد وقع والحكومة اللبنانية 6 اتفاقات تمويل جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ 110.5 مليون يورو على شكل هبات، لدعم قطاع الأمن في لبنان، والتعافي في المناطق المتضررة من النزاع، وأولويات الإصلاح الرئيسية.



وتم توقيع كل الاتفاقات مع وزير المالية ياسين جابر.



وأشارت البعثة في بيان، الى أن هذه الهبات تمول في إطار حزمة دعم بالغة مليار يورو أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في خلال زيارتها لبيروت في أيار 2024.