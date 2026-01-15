جشي: لا مبرر لتأجيل الانتخابات النيابية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.



وقال: "لا نرى مبررًا للتأجيل".



وفي ما يخص سلاح المقاومة، اعتبر جشي أن الكلام بأنه لم يعد "مجديًا" هو كلام مضلل، ويراد به خديعة أهل المقاومة.



ولفت الى أن العاقل هو من يحتفظ بكل إمكاناته وقوته للحفاظ على وجوده.