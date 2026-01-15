الرابطة المارونية تنوّه بانتخاب شارل غسطين رئيسًا لمجلس إدارة كازينو لبنان

نوّهت الرابطة المارونية برئاسة مارون الحلو "بانتخاب عضو لجنتها السياسية المحامي شارل غسطين رئيسًا لمجلس ادارة كازينو لبنان، وهو المعروف بتاريخه الوطني والنضالي السياسي الى جانب أحد كبار لبنان المغفور له الرئيس كميل نمر شمعون، وبكفاءته المؤسساتية في المراكز التي تسلّمها في كبرى الشركات اللبنانية".



وعبّرت الرابطة عن "ثقتها بأن هذا المرفق الحيوي سيتطور ويتقدّم ويستكمل مسيرته على الصعد السياحية والاقتصادية والثقافية كمعلم يستقطب أهم الأحداث والنشاطات العالمية".



وختمت الرابطة بيانها بالقول: "هنيئاً للأستاذ غسطين بموقعه الجديد، وهنيئاً للرابطة المارونية بنجاح أعضائها في خدمة لبنان".