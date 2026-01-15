الأخبار
الرئيس بري التقى رئيس الحكومة الأردنية والموفد السعودي

أخبار لبنان
2026-01-15 | 07:32
الرئيس بري التقى رئيس الحكومة الأردنية والموفد السعودي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة الاردنية جعفر حسان والوفد المرافق بحضور سفير الاردن لدى لبنان وليد الحديد ووزير الأشغال فايز رسامني، حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة الأردنية الهاشمية.

واستقبل الرئيس نبيه بري أيضاً الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب عضو كتلة "التنمية والتحرير "النيابية النائب علي حسن خليل.

كما استقبل رئيس المجلس رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس برئاسة حسن ضناوي في زيارة بروتوكولية بعد مباشرة مجلس الإدارة لمهامه ، وكان اللقاء  مناسبة للبحث في عمل المنطقة وسبل تنشيطها وتفعيل دورها.

وبعد الظهر، تابع الرئيس بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية في خلال لقائه الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.

أخبار لبنان

التقى

الحكومة

الأردنية

والموفد

السعودي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
