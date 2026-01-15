الأخبار
"وطن الإنسان" عن لبنان وإيران: بين التغيير الداخليّ والانكشاف الشامل

أخبار لبنان
2026-01-15 | 09:15
"وطن الإنسان" عن لبنان وإيران: بين التغيير الداخليّ والانكشاف الشامل

أكد "مشروع وطن الإنسان" أنه يؤمن بأنّ مسار تثبيت السيادة الميدانيّة وحصر السلاح بيد الدولة لا ينفصل عن إطلاق الإصلاحات البنيويّة، ولا عن إجراء الانتخابات النيابيّة وفق شروطها الدستوريّة والتقنيّة الكاملة، لافتا الى أن هذه المسارات مترابطة ترابطًا حتميًا، وأن أي إخلال بإحداها يؤثر على بقيّة المسارات، مما يمدّد الأزمة ويبقي لبنان في دائرة الشلل.

وأسلط "مشروع وطن الإنسان" بعد اجتماعه الاسبوعي، الضوء على معاودة اللجنة الخماسية نشاطها، معربا عن اهتمامه بأن يكون اجتماعها الأخير قد تطرّق إلى هذه المحاور نفسها، باعتبارها المدخل الإلزامي لأي مسار جدّي نحو إعادة تعافي لبنان والخروج من منطق إدارة الانهيار.

ولفت الى أن مسألة انتهاء مهمة "اليونيفيل" في نهاية هذا العام تتقدّم  كأولويّة سياديّة وأمنيّة، ولا سيما في إطار دعم الجيش اللبناني لبسط سلطته الكاملة على الأرض.

وقال: "انطلاقًا من انتقال لبنان من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة إدارة التحوّل، يشدّد المجلس التنفيذيّ على ضرورة العودة إلى مفاعيل اتفاقيّة الهدنة لعام 1948، والبناء على أحد مفاصلها الأساسيّة عبر تفعيل وتوسيع دور ومهام "هيئة مراقبة الهدنة" القائمة، باعتبارها صيغة قابلة للتطوير والتأسيس عليها، خصوصًا وأنّ دولًا مشاركة في اليونيفيل أبدت رغبتها في إبقاء قواتها في لبنان بما يحول دون وقوع فراغ أممي".

وفي ما خصّ التطورات في إيران، سجّل "مشروع وطن الإنسان"، وبعد متابعة حثيثة، افتقاد الشعب الإيراني الساعي إلى التغيير لقيادة واضحة، وضعف قدرته على تحويل الغضب الشعبيّ إلى مشروع سياسيّ متماسك.

ولفت الى انه مع التعدّد الإثني في دولة تضمّ فسيفساء سكانيّة واسعة تشمل الفرس والأذريين، والأكراد، والعرب، والبلوش، والتركمان، إلى جانب أقليات إثنيّة ودينيّة تاريخيّة أخرى، يتجلّى الصراع بين إمكانيّة تطوير النظام سلمًا بعيدًا عن التيوقراطيّة مع حسن إدارة التعدّدية، أو الانزلاق في فوضى دمويّة طويلة الأمد.

واعتبر أنه في الأيام القليلة المقبلة، ستنكشف الصورة وتتوضّح الاتجاهات بين هذين المسارين. وللتذكير، إنّ كلمة "أبوكاليبس" باليونانية تعني الانكشاف الشامل (Revelation).

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-11

"وطن الإنسان": لبنان أمام منعطف بزخم ديبلوماسيّ ومسار تفاوضيّ

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-08

"مشروع وطن الإنسان": العالم والمنطقة يقفان عند مفترق مصيري بالغ الدقة والخطورة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-17

"وطن الإنسان" يهنّىء الفائزين في نقابة محامي بيروت: العدالة هي البوصلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

"وطن الإنسان": لتجنب الحرب بالتفاوض وإنهاء الضبابية في اقتراع المغتربين

LBCI
حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
14:19

أبو الحسن يلتقي وزير الخارجية الكويتيّ: تأكيد أهمية العلاقات الكويتية - اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إسرائيل تراقب التطورات الإيرانية... التفاصيل من حيفا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-07

أي حدث قد يصبح رهانًا… حتى ما لم يخطر على البال

LBCI
منوعات
2026-01-13

"ذهبت لإجراء فحص روتيني فأعطوني حكم الإعدام"... انتفاخ بسيط بمعدتها كشف لها الكارثة

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)

LBCI
حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السعودية تؤكد دورها المحوري في التعدين العالمي خلال منتدى مستقبل المعادن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

تأجيل الضربة المُرتقبة... مباحثات أميركية مع دول إقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إسرائيل تراقب التطورات الإيرانية... التفاصيل من حيفا

LBCI
أخبار لبنان
13:21

متري نافيًا ما نُقل عن مسؤولين لبنانيين: التواصل بين بيروت ودمشق مستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

السفير الاميركي في مرفأ بيروت: رسائل في الامن والاقتصاد

LBCI
منوعات
09:23

مؤثرة شهيرة "تعلن وفاتها" برسالة مؤثرة قبل الرحيل… بعد صراع قاسٍ مع مرض قاتل

LBCI
أخبار لبنان
08:13

ادرعي يحذر سكان سحمر في البقاع الغربي

LBCI
أمن وقضاء
03:29

استدرجوه إلى عرمون وقتلوه ورمو جثته في عين عنوب... بهدف سرقة أمواله

LBCI
أخبار لبنان
00:49

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
خبر عاجل
09:40

إنذار عاجل إلى سكان البقاع الغربي وتحديدًا في مشغرة

LBCI
خبر عاجل
09:31

الجيش الإسرائيلي: نهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في مناطق لبنانية عدة

LBCI
خبر عاجل
10:41

استهداف المنزلين المهددين في مشغرة

LBCI
اسرار
23:51

أسرار الصحف 15-01-2026

