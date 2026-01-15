"وطن الإنسان" عن لبنان وإيران: بين التغيير الداخليّ والانكشاف الشامل

أكد "مشروع وطن الإنسان" أنه يؤمن بأنّ مسار تثبيت السيادة الميدانيّة وحصر السلاح بيد الدولة لا ينفصل عن إطلاق الإصلاحات البنيويّة، ولا عن إجراء الانتخابات النيابيّة وفق شروطها الدستوريّة والتقنيّة الكاملة، لافتا الى أن هذه المسارات مترابطة ترابطًا حتميًا، وأن أي إخلال بإحداها يؤثر على بقيّة المسارات، مما يمدّد الأزمة ويبقي لبنان في دائرة الشلل.



وأسلط "مشروع وطن الإنسان" بعد اجتماعه الاسبوعي، الضوء على معاودة اللجنة الخماسية نشاطها، معربا عن اهتمامه بأن يكون اجتماعها الأخير قد تطرّق إلى هذه المحاور نفسها، باعتبارها المدخل الإلزامي لأي مسار جدّي نحو إعادة تعافي لبنان والخروج من منطق إدارة الانهيار.



ولفت الى أن مسألة انتهاء مهمة "اليونيفيل" في نهاية هذا العام تتقدّم كأولويّة سياديّة وأمنيّة، ولا سيما في إطار دعم الجيش اللبناني لبسط سلطته الكاملة على الأرض.



وقال: "انطلاقًا من انتقال لبنان من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة إدارة التحوّل، يشدّد المجلس التنفيذيّ على ضرورة العودة إلى مفاعيل اتفاقيّة الهدنة لعام 1948، والبناء على أحد مفاصلها الأساسيّة عبر تفعيل وتوسيع دور ومهام "هيئة مراقبة الهدنة" القائمة، باعتبارها صيغة قابلة للتطوير والتأسيس عليها، خصوصًا وأنّ دولًا مشاركة في اليونيفيل أبدت رغبتها في إبقاء قواتها في لبنان بما يحول دون وقوع فراغ أممي".



وفي ما خصّ التطورات في إيران، سجّل "مشروع وطن الإنسان"، وبعد متابعة حثيثة، افتقاد الشعب الإيراني الساعي إلى التغيير لقيادة واضحة، وضعف قدرته على تحويل الغضب الشعبيّ إلى مشروع سياسيّ متماسك.



ولفت الى انه مع التعدّد الإثني في دولة تضمّ فسيفساء سكانيّة واسعة تشمل الفرس والأذريين، والأكراد، والعرب، والبلوش، والتركمان، إلى جانب أقليات إثنيّة ودينيّة تاريخيّة أخرى، يتجلّى الصراع بين إمكانيّة تطوير النظام سلمًا بعيدًا عن التيوقراطيّة مع حسن إدارة التعدّدية، أو الانزلاق في فوضى دمويّة طويلة الأمد.



واعتبر أنه في الأيام القليلة المقبلة، ستنكشف الصورة وتتوضّح الاتجاهات بين هذين المسارين. وللتذكير، إنّ كلمة "أبوكاليبس" باليونانية تعني الانكشاف الشامل (Revelation).