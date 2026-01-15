الحجار زار مقر هيئة الإشراف على الانتخابات: للاستعداد جيداً للاستحقاق النيابي

زار وزير الداخلية أحمد الحجار، ظهر اليوم، مقر هيئة الإشراف على الانتخابات، حيث أشرف على مراسم التسليم والتسلّم بين القاضي نديم عبد الملك والقاضي عفيف الحكيم، بحضور أعضاء الهيئة الحاليين والسابقين.



وشدّد الحجار على "ضرورة الاستعداد جيداً للاستحقاق النيابي المقبل وإجرائه في موعده"، مؤكدا "أهمية الدور الملقى على عاتق هيئة الإشراف".



وتوجّه إلى رئيس وأعضاء الهيئة: "أنا على ثقة بقدرتكم على العمل بحيادية وشفافية، وممارسة مهامكم وصلاحياتكم وفقا للقانون، بما يضمن نزاهة الانتخابات ويعزز ثقة المواطنين بالدولة".



كما أكد الحجار أن "وزارة الداخلية والبلديات ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لهيئة الإشراف لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه".