وزير الداخلية عرض مع وفد أممي خطة الحكومة للعودة المنظمة للنازحين السوريين

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، وفدا أمميا ضم نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا والمديرين الإقليميين لكل من منظمة UNICEF وUNHCR وWFP، في حضور الضباط المعنيين.وخلال اللقاء، استعرض الوزير الحجار خطة الحكومة اللبنانية للعودة المنظمة للنازحين السوريين، إضافة إلى عمل اللجنة الوزارية المختصة والتعاون القائم بين المنظمات والأمن العام اللبناني، والتنسيق الجاري بين الحكومتين اللبنانية والسورية في هذا الإطار.من جهته، أكد الوفد "استعداد هذه المنظمات لتقديم الدعم والمساعدة المطلوبة بما يساهم في إنجاح الجهود القائمة".كما أثنى على "ما تم تحقيقه حتى الآن والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة اللبنانية".