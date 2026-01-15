بعد القصف الإسرائيلي قرب مدرسة...كرامي: للضغط لوقف العدوان

استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، "القصف الإسرائيلي لمبنى قريب من مدرسة سحمر الرسمية التي تضم مئات التلاميذ، وكذلك مبنى آخر قرب مدرسة في مشغرة".



واستصرخت "المجتمع الدولي والدول المؤثرة لوقف هذه الاعتداءات التي لا توفر مدرسة ولا بناية سكنية"، ودعت إلى "الضغط بقوة لوقف العدوان والتهديد، وإلى تحييد المباني المدرسية عن الأعمال الحربية".



كما دعت الأسرة التربوية إلى "الابتعاد عن الأماكن المهددة والمستهدفة حفاظا على سلامتهم جميعا".