متري نافيًا ما نُقل عن مسؤولين لبنانيين: التواصل بين بيروت ودمشق مستمر

تعليقًا على ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين لبنانيين أمس، عن إستلام السلطات اللبنانية من دمشق قائمة بأسماء مئتي ضباط تابعين للنظام السابق، موجودين على الاراضي اللبنانية، نفى نائب رئيس الحكومة طارق متري ذلك.



وأكّد أنّ التواصل والتنسيق بين بيروت ودمشق مستمر.