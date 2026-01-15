الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أبو الحسن اختتم زيارته للكويت بلقاء وزير خارجيتها: نتمنى أن يكون صيف لبنان واعدا بالأمن

أخبار لبنان
2026-01-15 | 11:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أبو الحسن اختتم زيارته للكويت بلقاء وزير خارجيتها: نتمنى أن يكون صيف لبنان واعدا بالأمن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أبو الحسن اختتم زيارته للكويت بلقاء وزير خارجيتها: نتمنى أن يكون صيف لبنان واعدا بالأمن

اختتم أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، زيارته للكويت، بلقاء عقده مع وزير خارجيتها عبدلله اليحيا ، بعد سلسلة لقاءات ومباحثات مهمة أجراها خلال الزيارة. 
واستهل أبو الحسن زيارته بلقاء مع أبناء الجالية اللبنانية، اطلع خلاله على أوضاعهم، مؤكدا "أهمية الحفاظ على العلاقات الكويتية - اللبنانية وتعميقها وتطويرها"، ومشددا على "ضرورة مراعاة قوانين الدولة واحترامها".

كما أثنى على "الدور الإيجابي الذي يقوم به أبناء الجالية في تعزيز العلاقات بين الشعبين الكويتي واللبناني". 
وعقد أبو الحسن اجتماعاً مع اعضاء مكتب الإغتراب وتم تداول في الأوضاع العامة في لبنان. 
وشملت الزيارة أيضا اجتماعات مع المسؤولين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وفي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تخللها بحث في عدد من المشاريع الإنمائية المهمة. 

ونوه أبو الحسن بـ"الدور الذي تلعبه الصناديق الاستثمارية في دعم نهضة لبنان وتنميته".
كما أولم السفير اللبناني في الكويت غدي الخوري، على شرف أبو الحسن، حضره عدد من أبناء الجالية اللبنانية.

والتقى أبو الحسن وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، في مقر وزارة الخارجية، ونقل "تحيات الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط إلى أمير البلاد وولي العهد والقيادة الكويتية والشعب الكويتي". 
وشكل اللقاء مناسبة لجولة أفق حول الأوضاع اللبنانية والعربية، جرى خلالها استعراض العلاقات الكويتية - اللبنانية وتأكيد أهمية تعزيزها وتطويرها باستمرار.
ونوه أبو الحسن بـ"دور دولة الكويت الداعم للبنان في مختلف الظروف والمراحل، وباحتضانها أبناء الجالية اللبنانية"، ناقلا إلى وزير الخارجية "ترحيب اللبنانيين الدائم بأشقائهم العرب عموما، والكويتيين خصوصا"، متمنيا "أن يكون فصل الصيف واعدًا بالأمن والاستقرار والإزدهار".
 

أخبار لبنان

الحسن

اختتم

زيارته

للكويت

بلقاء

خارجيتها:

نتمنى

لبنان

واعدا

بالأمن

LBCI التالي
مرقص: مشموشي قدمت عرضا عن اكلاف الرواتب وسنستكمل الدراسات
بعد القصف الإسرائيلي قرب مدرسة...كرامي: للضغط لوقف العدوان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-10

أبو الحسن يزور الكويت ويستهل زيارته بلقاء مع أبناء الجالية

LBCI
أخبار لبنان
14:19

أبو الحسن يلتقي وزير الخارجية الكويتيّ: تأكيد أهمية العلاقات الكويتية - اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-19

أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": فرص الحرب ترتفع وقد تكون تصاعدية بعد زيارة البابا

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-19

أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": زيارة الوفد السعودي الى لبنان هي رسالة ايجابية وهناك موقف سعودي حاضن وداعم للبنان وكي تفتح المسار باتجاه الافق الاوسع مطلوب نزع السلاح والاصلاح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
14:19

أبو الحسن يلتقي وزير الخارجية الكويتيّ: تأكيد أهمية العلاقات الكويتية - اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إسرائيل تراقب التطورات الإيرانية... التفاصيل من حيفا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-07

أي حدث قد يصبح رهانًا… حتى ما لم يخطر على البال

LBCI
منوعات
2026-01-13

"ذهبت لإجراء فحص روتيني فأعطوني حكم الإعدام"... انتفاخ بسيط بمعدتها كشف لها الكارثة

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السعودية تؤكد دورها المحوري في التعدين العالمي خلال منتدى مستقبل المعادن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

تأجيل الضربة المُرتقبة... مباحثات أميركية مع دول إقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إسرائيل تراقب التطورات الإيرانية... التفاصيل من حيفا

LBCI
أخبار لبنان
13:21

متري نافيًا ما نُقل عن مسؤولين لبنانيين: التواصل بين بيروت ودمشق مستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

السفير الاميركي في مرفأ بيروت: رسائل في الامن والاقتصاد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:23

مؤثرة شهيرة "تعلن وفاتها" برسالة مؤثرة قبل الرحيل… بعد صراع قاسٍ مع مرض قاتل

LBCI
أخبار لبنان
08:13

ادرعي يحذر سكان سحمر في البقاع الغربي

LBCI
أمن وقضاء
03:29

استدرجوه إلى عرمون وقتلوه ورمو جثته في عين عنوب... بهدف سرقة أمواله

LBCI
أخبار لبنان
00:49

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
خبر عاجل
09:40

إنذار عاجل إلى سكان البقاع الغربي وتحديدًا في مشغرة

LBCI
خبر عاجل
09:31

الجيش الإسرائيلي: نهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في مناطق لبنانية عدة

LBCI
خبر عاجل
10:41

استهداف المنزلين المهددين في مشغرة

LBCI
اسرار
23:51

أسرار الصحف 15-01-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More