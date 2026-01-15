الراعي عرض مع الأمين العام للقاء الإسلامي - المسيحي موضوع التلاقي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، الدكتور أدونيس العكرا، على رأس مجموعة من المجتمع المدني لتقديم مشروع مفصّل عن آلية قيام الدولة المدنية في لبنان، التي بحسب العكرا "لا ترفضها الدولة ولا يرفضها الدين"، وفصّلها كتاب "المصالحة بين الدين والمواطنية".



وعلى أساسه، قدم العكرا مع الوفد، مشروعا يشرح ما هي الدولة المدنية أو دولة المواطنية التي تساوي بين جميع أفراد المجتمع، وهو ما ورد في وثيقة الأخوّة التي وقعها الشيخ الأزهر مع قداسة البابا الراحل فرنسيس.



ولفت العكرا إلى أن "ما قدموه إلى البطريرك الراعي هو بناء النظام السياسي اللبناني على هذه الأسس".





الخوري

ثم استقبل الراعي، الأمين العام للقاء الاسلامي - المسيحي ناجي الخوري على رأس وفد، عرض لموضوع التلاقي الاسلامي - المسيحي والعمل على الجوامع المشتركة، التي يعمل عليها اللقاء منذ عام 2007، قبل إقرار اللقاء كعيد وطني في عام 2010.



بعد اللقاء، لفت الخوري إلى أن "الهدف هو أن يبقى المسيحي كما هو، والمسلم أيضاً، وأن تكون العلاقة بين الطرفين مبنية على المحبة والاحترام، في لبنان بلد الرسالة، كما قال عنه البابا القديس يوحنا بولس الثاني".



كما استقبل الراعي راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم والمونسنيور بول ناهض.

