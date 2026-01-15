لقاء جمع معوض ببن فرحان: بحثٌ شمل الإصلاحات الضرورية لاستعادة الثقة بلبنان

بحث النائب ميشال معوض مع الموفد السعوديّ إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان، بحضور السفير وليد البخاري، التطورات في لبنان والمنطقة.



وأكّدوا ضرورة انتقال لبنان من مرحلة الحرب والفوضى والدمار إلى مرحلة الاستقرار والسلام، وعودته إلى حضنه العربيّ الطبيعيّ ودوره في محيطه والعالم، بما يستوجب بداية تضافر الجهود لحصر السلاح والقرار بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.



وتناول اللقاء الإصلاحات الضرورية لاستعادة الثقة بلبنان ومؤسساته ووضعه على سكة النهوض والنمو والازدهار.