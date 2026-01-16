الأخبار
اللبنانية الاولى ترأست لقاء للهيئة الوطنية لشؤون المرأة لدعم اقتراح قانون الكوتا النسائية في الانتخابات: إنطلاقة جديدة لمسيرة نضال ومناصرة

أخبار لبنان
2026-01-16 | 07:37
اللبنانية الاولى ترأست لقاء للهيئة الوطنية لشؤون المرأة لدعم اقتراح قانون الكوتا النسائية في الانتخابات: إنطلاقة جديدة لمسيرة نضال ومناصرة
اللبنانية الاولى ترأست لقاء للهيئة الوطنية لشؤون المرأة لدعم اقتراح قانون الكوتا النسائية في الانتخابات: إنطلاقة جديدة لمسيرة نضال ومناصرة

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة اللبنانية الأولى نعمت عون لقاء وطنيا لدعم اقتراح قانون الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية المقبلة. 

ويهدف اللقاء إلى "توحيد جهود مختلف الجهات المعنية لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار ودعم اقتراح قانون موحد يضمن اعتماد كوتا نسائية في الانتخابات النيابية المقبلة. وهو يأتي في إطار مهام الهيئة التنسيقية مع منظمات المجتمع المدني والعمل المشترك بغية مناقشة النسخة الموحدة المقترحة لقانون الكوتا".

وقالت السيدة عون فب كلمة لها، إن "العمل التشاركي بين المؤسسات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والخبراء والخبيرات، هو الطريق الوحيد لتحقيق تقدم ملموس وتحويل المطالب إلى واقع".

وأشارت الى ألا جهة واحدة قادرة وحدها على إحداث التغيير، لكن توحيد الجهود يحول السياسات إلى قوانين، والقوانين إلى واقع ملموس. 

وأضافت:" اليوم، نمد يدنا إلى جميع الشركاء الوطنيين والدوليين لتوحيد الجهود حول مشروع قانون الكوتا، كخطوة عملية ومؤقتة لإزالة العوائق البنيوية أمام مشاركة النساء، وليكون قاعدة نحو هدف أكبر: المساواة الكاملة في التمثيل في كل مواقع صنع القرار".

وختمت مشيرة إلى أن "هذا اللقاء ليس مجرد اجتماع، إنه انطلاقة جديدة لمسيرة نضال ومناصرة من أجل المواطنة الحقيقية ومساواة الجنسين، ولإعلاء لبنان الذي نريد دولة عادلة، جامعة وشريكة بين نسائها ورجالها".

