وزير المالية مدد مهلة التصريح وتسديد ضريبة أرباح العمليات على منصة صيرفة حتى 31 آذار

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً مدّد بموجبه التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024 لغاية تاريخ 31/3/2026 ضمناً.‎