اليسار راضي لـ"جدل": 46% من طلاب المدارس يمارسون العنف فيما بينهم

كشفت رئيسة الفريق التقني في منظمة الصحة العالمية - بيروت د. اليسار راضي أن 46% من طلاب المدارس الخاصة والرسمية يمارسون العنف فيما بينهم.



وقالت في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "لدينا مشاكل بالحركة، فـ80% من الأولاد يمارسون الرياضة لأقل من ساعة واحدة بالأسبوع".



وأشارت الى أن إحصاء أظهر أن الأطفال يمضون 3 ساعات على الأقل باليوم أمام أجهزة التكنولوجيا.

ولفتت الى أن المراهقين ينامون أقل من 6 ساعات بدل 8 و9 ساعات، قائلة: "هذا يؤدي الى الإكتئاب والعزلة وانخفاض النشاط".