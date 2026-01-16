هيلدا خوري لـ"جدل": هناك طلاب مدارس حاولوا الانتحار... والتنمّر أصبح "Trend"

رأت مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية د. هيلدا خوري أن التنمّر أصبح "Trend"، قائلة: "أصبحنا نعتبر التنمّر شطارة".



وقالت في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "نحن نعمل في وزارة التربية على التواصل الإيجابي وعلى احترام الآخر"، مشيرة الى أنه يجب تغيير الثقافة في المدرسة كما لدى الأهل وفي الإعلام وفي المجتمع اللبناني".

وكشفت خوري أن هناك طلاب مدارس حاولوا الانتحار. وقالت: "كل فترة نرصد محاولات انتحار بأساليب مختلفة، سواء بطرق عنيفة أو من خلال تناول الأدوية"، متحدثة عن "Trend" للإنتحار.