الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لبنان يفتتح أول مركز وطني لمعالجة النفايات الطبية المعدية في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا
أخبار لبنان
2026-01-17 | 05:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
لبنان يفتتح أول مركز وطني لمعالجة النفايات الطبية المعدية في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا
افتتح لبنان اليوم أول مركز عام لمعالجة النفايات الطبية المعدية في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي – الكرنتينا، في خطوة مهمّة نحو ممارسات رعاية صحية أكثر أمانًا وحماية بيئية أفضل.
وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يعمل هذا المركز على خدمة مقدمي الرعاية الصحية في بيروت وجبل لبنان، مما يساهم في تقليل الضغط على المطامر الصحية، والحد من ممارسات التخلص غير الآمنة، وتعزيز معايير الوقاية من العدوى ومكافحتها، لا سيما في المستشفيات الحكومية.
وتم افتتاح المركز في حفل حضره معالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ومعالي وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، ورئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فييزر، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين.
وفي كلمته قال وزير الصحة العامة، الدكتور ركان ناصر الدين: «يُثبت هذا المشروع أن التعاون والتنسيق بين الوزارات هو مفتاح النجاح. وهو يقدّم نموذجًا عمليًا وملموسًا لكيفية معالجة التحديات في لبنان، ويشكّل حلًا فعليًا لجزء من المشكلة القائمة».
وأضاف: «إنه مشروع آمن يوفّر معالجة سليمة وآمنة للنفايات الطبية، بما يحمي الصحة العامة والبيئة».
وتطرّقت الوزيرة د. تمارا الزين إلى ملف النفايات، مؤكدة أن «أزمة النفايات في لبنان ليست تقنية فقط، بل ترتبط بالحوكمة والإدارة والتمويل».
وأوضحت أن «الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية على إعادة تنظيم القطاع عبر ثلاثة مرتكزات أساسية: إقرار قانون استرداد الكلفة، تحديث الاستراتيجية الوطنية، وتشكيل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات، بالتوازي مع العمل على رقمنة القطاع لتعزيز الشفافية وإمكانية التتبع».
من جهتها، قالت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، أليساندرا فييزر: «يأتي دعم المؤسسات العامة وحماية صحة الناس في صميم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. ومن خلال مشاريع مثل TaDWIR، يواصل الاتحاد الأوروبي الاستثمار في حلول مستدامة تعزّز النظم الوطنية، وتحمي البيئة، وتُحقق أثرًا طويل الأمد يعود بالنفع على المجتمعات في مختلف أنحاء البلاد».
وقالت بليرتا أليكو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «إن مركز الكرنتينا يشكّل نقطة تحوّل في طريقة إدارة النفايات الطبية في لبنان، إذ ينقل البلاد من الحلول المؤقتة أو الطارئة إلى نظام مستدام يجمع بين البنية التحتية والتشريعات والقدرات المحلية».
وأضافت: «ويشكّل هذا المركز نموذجًا يمكن تكراره في مناطق أخرى، في إطار سعي لبنان إلى تعزيز إدارة النفايات الطبية على المستوى الوطني».
وينتج لبنان أكثر من 12,000 طن من النفايات الطبية الخطرة سنويًا، إلا أن نحو 60 في المئة فقط منها تتم معالجته بطرق آمنة، ما يترك آلاف الأطنان عرضة لمخاطر التخلص غير الآمن والتلوث البيئي. وسيساهم مركز الكرنتينا في سد هذه الفجوة من خلال معالجة ما يصل إلى سبعة أطنان من النفايات الطبية المعدية يوميًا.
ومن المتوقع أن يتم وضع المركز قيد العمل الكامل بحلول شهر نيسان 2026، ما يشكّل محطة مفصلية نحو أنظمة رعاية صحية أكثر أمانًا ومرونة ومسؤولية بيئيًا في لبنان.
وTaDWIR هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ومنفّذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، يهدف إلى تعزيز أنظمة إدارة النفايات في لبنان من خلال خفض الكميات المرسلة إلى المطامر، وتحسين معالجة النفايات، وتعزيز الحوكمة وآليات استرداد الكلفة. ويعالج المشروع عدة مسارات للنفايات، بما فيها النفايات الطبية والخطرة والبلدية وغير البلدية، عبر نهج متكامل يضمن حماية البيئة وكفاءة استخدام الموارد.
أخبار لبنان
لمعالجة
النفايات
الطبية
المعدية
في مستشفى
بيروت
الحكومي
الجامعي - الكرنتينا
التالي
الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في قداس الرهبانية الانطونية لمناسبة عيد القديس انطونيوس الكبير
الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-16
افتتاح منشأة لمعالجة نفايات طبية معدية في الكرنتينا برعاية UNDP
أخبار لبنان
2026-01-16
افتتاح منشأة لمعالجة نفايات طبية معدية في الكرنتينا برعاية UNDP
0
أخبار لبنان
2025-11-26
وزير الصحة وقع والسفير الهنديّ إتفاقية تأهيل مركز الرعاية الأولية في مستشفى قانا الحكوميّ
أخبار لبنان
2025-11-26
وزير الصحة وقع والسفير الهنديّ إتفاقية تأهيل مركز الرعاية الأولية في مستشفى قانا الحكوميّ
0
آخر الأخبار
2025-10-23
الرئيس جوزاف عون عرض مع رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري واقع التعليم الجامعي العالي في لبنان كما تناول البحث أوضاع المستشفيات الجامعية
آخر الأخبار
2025-10-23
الرئيس جوزاف عون عرض مع رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري واقع التعليم الجامعي العالي في لبنان كما تناول البحث أوضاع المستشفيات الجامعية
0
أخبار لبنان
2025-11-10
وزير الصحة من مستشفى بعلبك الحكومي: بتضافر جهودنا والتعاون مع طاقاتنا في الاغتراب نبني بلدنا لبنان
أخبار لبنان
2025-11-10
وزير الصحة من مستشفى بعلبك الحكومي: بتضافر جهودنا والتعاون مع طاقاتنا في الاغتراب نبني بلدنا لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:49
في قصر العدل... المحامون الجدد المنتسبون الى النقابة أقسموا اليمين
أمن وقضاء
06:49
في قصر العدل... المحامون الجدد المنتسبون الى النقابة أقسموا اليمين
0
أخبار لبنان
05:38
الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في قداس الرهبانية الانطونية لمناسبة عيد القديس انطونيوس الكبير
أخبار لبنان
05:38
الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في قداس الرهبانية الانطونية لمناسبة عيد القديس انطونيوس الكبير
0
خبر عاجل
04:51
الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه
خبر عاجل
04:51
الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه
0
خبر عاجل
04:06
لقاء جمع باسيل وبن فرحان... توافق في وجهات النظر
خبر عاجل
04:06
لقاء جمع باسيل وبن فرحان... توافق في وجهات النظر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-10
من كفرعبيدا إلى المتحف الوطني… آثار الموقع تُعرض والـLBCI تواصل المتابعة
أخبار لبنان
2025-12-10
من كفرعبيدا إلى المتحف الوطني… آثار الموقع تُعرض والـLBCI تواصل المتابعة
0
آخر الأخبار
07:30
الشيخ نعيم قاسم: نحن مع إيران الشعب والقيادة والثورة ونعتبر أنّها ثابتة وقوية وإيران ستبقى قلعة الجهاد والمقاومة
آخر الأخبار
07:30
الشيخ نعيم قاسم: نحن مع إيران الشعب والقيادة والثورة ونعتبر أنّها ثابتة وقوية وإيران ستبقى قلعة الجهاد والمقاومة
0
أخبار لبنان
2025-11-20
وزارة الصحة العامة أدانت الاعتداء على ممرّض
أخبار لبنان
2025-11-20
وزارة الصحة العامة أدانت الاعتداء على ممرّض
0
أخبار دولية
2025-10-11
إيران لا ترى "أي سبب" لاستئناف المفاوضات مع الأوروبيين بشأن برنامجها النووي
أخبار دولية
2025-10-11
إيران لا ترى "أي سبب" لاستئناف المفاوضات مع الأوروبيين بشأن برنامجها النووي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:09
البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء "مجلس السلام"... وهكذا علّق سكان غزة
أخبار دولية
08:09
البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء "مجلس السلام"... وهكذا علّق سكان غزة
0
أخبار دولية
07:17
في تطورات ملف غرينلاند... وفد أميركي وصل الى الدنمارك
أخبار دولية
07:17
في تطورات ملف غرينلاند... وفد أميركي وصل الى الدنمارك
0
أخبار دولية
06:53
ألبانيز يوضح الخطة الرسمية لمشروع قانون يضع قيوداً على الكراهية وحيازة السلاح
أخبار دولية
06:53
ألبانيز يوضح الخطة الرسمية لمشروع قانون يضع قيوداً على الكراهية وحيازة السلاح
0
أخبار دولية
06:49
زيلينسكي يعول على مباحثات دافوس ويجدد تأكيد الحاجة لمنظومة جوية دفاعية
أخبار دولية
06:49
زيلينسكي يعول على مباحثات دافوس ويجدد تأكيد الحاجة لمنظومة جوية دفاعية
0
أمن وقضاء
06:49
في قصر العدل... المحامون الجدد المنتسبون الى النقابة أقسموا اليمين
أمن وقضاء
06:49
في قصر العدل... المحامون الجدد المنتسبون الى النقابة أقسموا اليمين
0
أخبار دولية
05:05
خامنئي: ترامب مجرم لتسببه في سقوط قتلى خلال الاحتجاجات
أخبار دولية
05:05
خامنئي: ترامب مجرم لتسببه في سقوط قتلى خلال الاحتجاجات
0
أخبار دولية
03:23
مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟
أخبار دولية
03:23
مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟
0
أخبار دولية
03:22
ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران
أخبار دولية
03:22
ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران
0
أخبار دولية
03:14
بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي
أخبار دولية
03:14
بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
2
حال الطقس
01:54
منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...
حال الطقس
01:54
منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...
3
خبر عاجل
04:51
الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه
خبر عاجل
04:51
الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه
4
أخبار دولية
13:19
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
أخبار دولية
13:19
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
5
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
6
أخبار دولية
14:09
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري
أخبار دولية
14:09
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري
7
أمن وقضاء
14:23
الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة
أمن وقضاء
14:23
الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة
8
خبر عاجل
01:49
سلام: ليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ويحاسب من يجب ان يحاسب
خبر عاجل
01:49
سلام: ليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ويحاسب من يجب ان يحاسب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More