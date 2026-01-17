الأخبار
وزير الطاقة جال في قضاء عاليه ودشن عددا من المشاريع

أخبار لبنان
2026-01-17 | 08:59
وزير الطاقة جال في قضاء عاليه ودشن عددا من المشاريع

جال وزير الطاقة جو صدي في قضاء عاليه مدشنا عددا من المشاريع ومطلعا من رؤساء بلديات المنطقة على مطالب بلداتهم.

واستهل صدي جولته من الكحالة حيث استمع من رئيس البلدية عبود بجاني وعدد من رؤساء بلديات الجوار الى المطالب والاقتراحات. ثم انتقل والوفد المرافق الى مركز اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار في سوق الغرب حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد روبير سيوفي ورؤساء البلديات الاعضاء، وكان لقاء مفتوح استمع خلاله صدي لحاجات المنطقة.

اما المحطة الثانية فكانت في صوفر بلقاء مع اتحاد بلديات الجرد الاعلى – بحمدون، حيث استمع من رئيس الاتحاد فادي غريزي وعدد من رؤساء البلديات الى مطالب المنطقة ولاسيما تلك المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

ومن صوفر، انتقل الى عين جديدة حيث دشن مشروع الطاقة الشمسية لبئر مياه البلدة بحضور النائبين متى وضو وقائمقام عاليه بدر زيدان ورئيس البلدية ايلي جبور ورؤساء بلديات قرى مجاورة.

وبعد كلمة لريما خوري عن جمعية NCA الممولة للمشروع، تحدث صدي قائلا: "ان مشكلة المياه هي من أبرز المشاكل، وكل المطالب محقة، وقد اتفقنا على جمع هذه المطالب لنحاول معالجتها من خلال ما تبقى من موازنة  2025 وما يمكننا صرفه من موازنة 2026".

وأضاف: "أحد الشكاوى يتعلق بعدالة التوزيع، والوزارة لا تتدخل لكنها اعطت التعليمات بأن تكون مؤسستا المياه ومؤسسة الكهرباء عادلتين في التوزيع، وإعلان برنامج التوزيع، ليكون معلوما لدى المواطنين". وتطرق الى مسألة إزالة التعديات على شبكات المياه"، لافتا الى ان نسبتها "اكبر بكثير من نسبة التعديات على شبكة الكهرباء"، وقال: "ان اسهل واوفر طريقة لتأمين المياه اكثر هي بإزالة التعديات".  

وعن مشروع الطاقة الشمسية، أكد صدي ان "الوزارة تحاول العمل على تعميمه على كل البلد، وهناك طموح لزيادة نسبة الانتاج ويتم شركه على الشبكة، وهذا يساهم في لامركزية الانتاج، وهذا يهمنا كثيرا".

وأشار صدي الى ما لاحظه في جولته من "نقص في البنية التحتية للصرف الصحي على مستوى قضاء عاليه، معتبرا ان هذا يتطلب التعاون بين البلديات القريبة من بعضها لحل مشكلات الصرف الصحي".
 
وأوضح ان "موازنة وزارة الطاقة لم تعد كما كانت سابقا، إذ هي حاليا 115 مليون دولار، وهذا يجعلنا نفكر بطريقة اخرى بحيث يكون الحل من خلال مشاريع مشتركة لكل عدد من البلديات، وهذا ما نسعى اليه مع مجلس الانماء والإعمار".
 
واكد انه سيتواصل مع مؤسسة كهرباء لبنان في مطلع الاسبوع المقبل "لمحاولة ايجاد حل لتأمين الكهرباء لمحطتي الضخ في بحمدون وجسر القاضي بشكل مستدام".
وبعدها انتقل صدي الى بلدية عاليه والتقى رئيسها وجدي مراد واعضاء المجلس البلدي واطلع على حاجات مدينة عاليه.

وكانت المحطة السادسة في رشميا التي التقى فيها رئيسة البلدية داليا فرح وعدد من رؤساء ومخاتير القرى المجاورة واستمع الى مطالبهم بحضور النائب متى. واختتم الجولة بتدشين بئر عام للمياه.

أخبار لبنان

الطاقة

عاليه

المشاريع

LBCI
أخبار لبنان
09:34

مخزومي التقى أهالي بشامون: ناقشنا عددا من المشاريع التنموية المشتركة للمناطق التي يسكنها أهلنا البيارتة

LBCI
خبر عاجل
2025-12-16

الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار

LBCI
خبر عاجل
2025-12-12

الطائرات الحربية الاسرائيلية شنّت سلسلة غارات استهدفت عددًا من المناطق في الزهراني - قضاء صيدا وأطراف الجرمق العيشية - قضاء جزين وتبنا ووادي بنعفول ووادي زلايا في البقاع الغربي

LBCI
خبر عاجل
2025-12-12

الطائرات الحربية الاسرائيلية تشنّ سلسلة غارات تستهدف عددًا من المناطق في الزهراني - قضاء صيدا وأطراف الجرمق العيشية - قضاء جزين

LBCI
أخبار لبنان
12:27

مخزومي: من يرفض قرارات الحكومة عليه أن يستقيل

LBCI
أخبار لبنان
12:16

ضاهر التقى بن فرحان... تشديد على دعم الجيش

LBCI
أمن وقضاء
11:37

القاصر ميرفت عماد اليوسف غادرت جمعية بسمة وزيتونة في شاتيلا ولم تعد...

LBCI
أخبار لبنان
11:32

وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-10

الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في محيط إحدى السيارات في بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-20

دريان التقى السفير السعودي: التشديد على دعم الجيش لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-09

وفد من البنك الدولي تفقد محطة مياه صور المدمرة وأكد تقديم الدعم

LBCI
منوعات
2026-01-15

تصنيف 2026: إليكم أقوى جوازات السفر عالميًا

LBCI
أخبار دولية
08:09

البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء "مجلس السلام"... وهكذا علّق سكان غزة

LBCI
أخبار دولية
07:17

في تطورات ملف غرينلاند... وفد أميركي وصل الى الدنمارك

LBCI
أخبار دولية
06:53

ألبانيز يوضح الخطة الرسمية لمشروع قانون يضع قيوداً على الكراهية وحيازة السلاح

LBCI
أخبار دولية
06:49

زيلينسكي يعول على مباحثات دافوس ويجدد تأكيد الحاجة لمنظومة جوية دفاعية

LBCI
أمن وقضاء
06:49

في قصر العدل... المحامون الجدد المنتسبون الى النقابة أقسموا اليمين

LBCI
أخبار دولية
05:05

خامنئي: ترامب مجرم لتسببه في سقوط قتلى خلال الاحتجاجات

LBCI
أخبار دولية
03:23

مرسوم رئاسي سوري يقرّ حقوق الكرد... ماذا في دلالاته وأي ضمانة لتطبيق بنوده؟

LBCI
أخبار دولية
03:22

ترامب ينفي ان تكون اسرائيل او اي دولة عربية أخرى قنعته في التراجع عن ضرب إيران

LBCI
أخبار دولية
03:14

بعد إعلان البيت الأبيض تشكيل مجلس السلام... هذه آخرالتفاصيل والموقف الاسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
14:43

بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي

LBCI
حال الطقس
01:54

منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...

LBCI
خبر عاجل
04:51

الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه

LBCI
أخبار دولية
13:19

ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة

LBCI
آخر الأخبار
05:43

وسائل إعلام نقلا عن خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب

LBCI
خبر عاجل
07:53

الشيخ نعيم قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة والحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغييره وإمّا بإسكاته أو بالزامه بالموقف اللبناني

LBCI
خبر عاجل
01:49

سلام: ليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ويحاسب من يجب ان يحاسب

