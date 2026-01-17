وزير الطاقة جال في قضاء عاليه ودشن عددا من المشاريع

جال وزير الطاقة جو صدي في قضاء عاليه مدشنا عددا من المشاريع ومطلعا من رؤساء بلديات المنطقة على مطالب بلداتهم.



واستهل صدي جولته من الكحالة حيث استمع من رئيس البلدية عبود بجاني وعدد من رؤساء بلديات الجوار الى المطالب والاقتراحات. ثم انتقل والوفد المرافق الى مركز اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار في سوق الغرب حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد روبير سيوفي ورؤساء البلديات الاعضاء، وكان لقاء مفتوح استمع خلاله صدي لحاجات المنطقة.



اما المحطة الثانية فكانت في صوفر بلقاء مع اتحاد بلديات الجرد الاعلى – بحمدون، حيث استمع من رئيس الاتحاد فادي غريزي وعدد من رؤساء البلديات الى مطالب المنطقة ولاسيما تلك المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.



ومن صوفر، انتقل الى عين جديدة حيث دشن مشروع الطاقة الشمسية لبئر مياه البلدة بحضور النائبين متى وضو وقائمقام عاليه بدر زيدان ورئيس البلدية ايلي جبور ورؤساء بلديات قرى مجاورة.



وبعد كلمة لريما خوري عن جمعية NCA الممولة للمشروع، تحدث صدي قائلا: "ان مشكلة المياه هي من أبرز المشاكل، وكل المطالب محقة، وقد اتفقنا على جمع هذه المطالب لنحاول معالجتها من خلال ما تبقى من موازنة 2025 وما يمكننا صرفه من موازنة 2026".



وأضاف: "أحد الشكاوى يتعلق بعدالة التوزيع، والوزارة لا تتدخل لكنها اعطت التعليمات بأن تكون مؤسستا المياه ومؤسسة الكهرباء عادلتين في التوزيع، وإعلان برنامج التوزيع، ليكون معلوما لدى المواطنين". وتطرق الى مسألة إزالة التعديات على شبكات المياه"، لافتا الى ان نسبتها "اكبر بكثير من نسبة التعديات على شبكة الكهرباء"، وقال: "ان اسهل واوفر طريقة لتأمين المياه اكثر هي بإزالة التعديات".



وعن مشروع الطاقة الشمسية، أكد صدي ان "الوزارة تحاول العمل على تعميمه على كل البلد، وهناك طموح لزيادة نسبة الانتاج ويتم شركه على الشبكة، وهذا يساهم في لامركزية الانتاج، وهذا يهمنا كثيرا".



وأشار صدي الى ما لاحظه في جولته من "نقص في البنية التحتية للصرف الصحي على مستوى قضاء عاليه، معتبرا ان هذا يتطلب التعاون بين البلديات القريبة من بعضها لحل مشكلات الصرف الصحي".

وأوضح ان "موازنة وزارة الطاقة لم تعد كما كانت سابقا، إذ هي حاليا 115 مليون دولار، وهذا يجعلنا نفكر بطريقة اخرى بحيث يكون الحل من خلال مشاريع مشتركة لكل عدد من البلديات، وهذا ما نسعى اليه مع مجلس الانماء والإعمار".

واكد انه سيتواصل مع مؤسسة كهرباء لبنان في مطلع الاسبوع المقبل "لمحاولة ايجاد حل لتأمين الكهرباء لمحطتي الضخ في بحمدون وجسر القاضي بشكل مستدام".

وبعدها انتقل صدي الى بلدية عاليه والتقى رئيسها وجدي مراد واعضاء المجلس البلدي واطلع على حاجات مدينة عاليه.



وكانت المحطة السادسة في رشميا التي التقى فيها رئيسة البلدية داليا فرح وعدد من رؤساء ومخاتير القرى المجاورة واستمع الى مطالبهم بحضور النائب متى. واختتم الجولة بتدشين بئر عام للمياه.