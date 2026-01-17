مخزومي التقى أهالي بشامون: ناقشنا عددا من المشاريع التنموية المشتركة للمناطق التي يسكنها أهلنا البيارتة

كتب رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "إكس": "تشرفتُ وسعدتُ بلقاء أهلي في منطقة بشامون، في دارة الأخ والصديق العزيز وائل تنّير، وبحضور كل من محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، النائب فيصل الصايغ، قائمقام عاليه بدر زيدان، ورئيس بلدية بشامون عزّت عيد".



وأضاف: "تم التداول بأوضاع المنطقة وحاجاتها ومتطلبات سكانها، كما ناقشنا عددا من المشاريع التنموية المشتركة للمناطق التي يسكنها أهلنا البيارتة".



وتابع: "لمسنا خلال النقاش رغبة صادقة لدى الجميع في التعاون والعمل المشترك، انطلاقًا من الإيمان بأن وحدة الجهود هي السبيل لتجاوز الأزمات".



وأشار مخزومي الى انه اتفق على متابعة هذه اللقاءات بشكل دوري، لما لها من أهمية في تعزيز التواصل بين الأهالي والمسؤولين، وفتح المجال أمام مبادرات بنّاءة تساهم في تحسين الواقع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.