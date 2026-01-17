مخزومي التقى أهالي بشامون: ناقشنا عددا من المشاريع التنموية المشتركة للمناطق التي يسكنها أهلنا البيارتة

تشرفتُ وسعدتُ بلقاء أهلي في منطقة بشامون، في دارة الأخ والصديق العزيز وائل تنّير، وبحضور كل من محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، النائب فيصل الصايغ، قائمقام عاليه بدر زيدان، ورئيس بلدية بشامون عزّت عيد.
تم التداول بأوضاع المنطقة وحاجاتها ومتطلبات سكانها، كما ناقشنا عدد من المشاريع… pic.twitter.com/K0JgD0D7yS
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) January 17, 2026
