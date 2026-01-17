الأخبار
وفد من الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية يلتقي وزير الصحة الدين... وهذا ما تم التطرق اليه

أخبار لبنان
2026-01-17 | 11:12
وفد من الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية يلتقي وزير الصحة الدين... وهذا ما تم التطرق اليه
وفد من الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية يلتقي وزير الصحة الدين... وهذا ما تم التطرق اليه

التقى وفد من الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية وزير الصحّة ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة، ضمّ الوفد رئيس الجمعية الدكتور ايلي حداد، نائبة الرئيس الدكتورة غلاديس سعيد.

وقد تمّ التطرق في خلال الحديث الى جملة مشاريع يجري العمل عليها وتمّ الاتفاق على المباشرة بمشروع إجراء عمليات الناضور بالأمعاء ومشروع الكشف المبكر لمرض السرطان في القصبة الهوائية عبر الناضور لمن هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا الداء، إضافة الى مشاريع أخرى مثل معالجة مشاكل السمع عبر تركيب "سماعات" على أن تكون البداية من دار العجزة ودير الصليب. 

وفي هذا الاطار، أثنى وزير الصحة على الجهود التي تقوم بها الجمعية الطبية، وشدد على أهمية الكفاءة والخبرات الموجودة لدى الجمعية كما وعلى الدعم الانساني الذي تقدمه مجاناً، مذكراً بالتعاون السابق الذي حصل بين الوزراة والجمعية على مستوى عمليات المياه الزرقاء التي أجريت في العام الماضي في المنية الضنية.

بدوره، شكر حداد وزير الصحة على كلّ الدعم، آملا أن "يؤدي هذا التعاون الى مساعدة أكبر عدد ممكن من المرضى".

