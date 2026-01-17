مخزومي: من يرفض قرارات الحكومة عليه أن يستقيل

تصريحات الشيخ نعيم قاسم مرفوضة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، وتشكل تحديًا صريحًا للدولة ولمؤسساتها. أنتم جزء من الحكومة وتشاركون في مجلس الوزراء، فكيف تعترضون على قرارات أنتم شركاء فيها؟ من يرفض قرارات الحكومة عليه أن يستقيل، لا أن يتحدّى الدولة من داخلها. إما الالتزام باتفاق وقف… — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) January 17, 2026

شدد رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي على أن تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مرفوضة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، وتشكل تحديًا صريحًا للدولة ولمؤسساتها.وقال مخزومي: "أنتم جزء من الحكومة وتشاركون في مجلس الوزراء، فكيف تعترضون على قرارات أنتم شركاء فيها؟ من يرفض قرارات الحكومة عليه أن يستقيل، لا أن يتحدّى الدولة من داخلها".وأضاف: "إما الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701 وتسليم السلاح للدولة، أو تحمّل مسؤولية الخروج على الشرعية".وشدد على ألا أحد فوق القانون في لبنان، مشيرا الى أن لغة التهديد لم تنتج إلا دمارًا يدفع ثمنه اللبنانيون وحدهم.