LBCI
LBCI

ضاهر التقى بن فرحان... تشديد على دعم الجيش

أخبار لبنان
2026-01-17 | 12:16
ضاهر التقى بن فرحان... تشديد على دعم الجيش

التقى النائب ميشال ضاهر مساء أمس الأمير يزيد بن فرحان، بحضور سعادة سفير السعودية لدى لبنان وليد البخاري، حيث جرى عرضٌ موسّع للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، وللمستجدّات السياسية والاقتصادية.

وفي خلال اللقاء، شدّد النائب ضاهر على أهمية عودة السعودية إلى نسج علاقات متينة وطبيعية مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، لما لذلك من انعكاس إيجابي على الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان. 

ولمس ضاهر من الأمير يزيد حرصاً واضحاً ودعماً كاملاً للعهد الجديد، وللحكومة الحالية، وللخطوات الإصلاحية التي بدأ لبنان باتخاذها، لا سيّما في ما يتعلّق بحصر السلاح بيد الدولة، والمسار الإصلاحي المالي والاقتصادي.

كما تمنّى عودة الانفتاح الاقتصادي بين لبنان والمملكة، ولا سيّما إعادة تفعيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق السعودية، لما لذلك من أثر حيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الإنتاج.

وفي سياق متصل، شدّد المجتمعون على أهمية دعم الجيش اللبناني، باعتباره المؤسسة الوطنية الجامعة، وحجر الأساس في بناء دولة كاملة السيادة والسلطة على كامل أراضيها، بما يعزّز الأمن والاستقرار ويكرّس ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان.

وفي سياق متصل، شدّد المجتمعون على أهمية دعم الجيش اللبناني، باعتباره المؤسسة الوطنية الجامعة، وحجر الأساس في بناء دولة كاملة السيادة والسلطة على كامل أراضيها، بما يعزّز الأمن والاستقرار ويكرّس ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان.
 
 
 

