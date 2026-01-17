الأخبار
رابطة موظفي الإدارة العامة: للاستمرار في التصعيد والاعتكاف حتى 25 الحالي
أخبار لبنان
2026-01-17 | 21:59
رابطة موظفي الإدارة العامة: للاستمرار في التصعيد والاعتكاف حتى 25 الحالي
دعت رابطة موظفي الإدارة العامة بالتنسيق مع تجمع روابط القطاع العام، "جميع العاملين في الإدارات العامة كافةً إلى الإستمرار في التصعيد والإعتكاف عن العمل طيلة الأسبوع المقبل بدءاً من الاثنين 19 الحالي لغاية الأحد 25 الحالي ضمناً".
وأكدت الرابطة في بيان، مطالبها كافةً "بكل إصرار وبدون أي تساهل على الإطلاق، وذلك بسبب تجاهل الحكومة المستمر لمطالب الموظفين بعد لقاءات أجرتها الرابطة شملت جميع المسؤولين من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب الى الوزراء و رؤساء الكتل النيابية وكانت ثمار هذه اللقاءات وعوداً دون أي تنفيذ".
وقالت في بيان: "إن موقف الحكومة وتجاهلها المستمر للأزمة الإجتماعية، المالية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الموظف، لا يعبّر عن توجه إصلاحي للإدارة وسعي حقيقي لإيجاد الحلول وإنقاذ المواطن من براثن الفقر والجوع. إن الموظف اليوم يتحمل نتائج الإنهيار المالي والإقتصادي التي تسببت به الطبقة السياسية من خلال الصفقات والسياسات والهندسات المالية والفساد. لا يوجد موظف فاسد ما لم يكن خلفه مسؤول سياسي يدعمه أفسد منه بمئات المرات. لا يمكن تحميل الموظف نتائج ما اقترفته أيادي طبقة سياسة أمعنت في تدمير الإقتصاد ، وعندما يُطالب الموظف بحقوقه يُقال له : الإعتمادات غير متوفرة".
وأضافت: "إن حقوق الموظفين هي أولى الأولويات، فهم من استمروا في العمل طيلة سنوات الحرب وفي أحلك الظروف، في كل الأزمات المالية من الثمانينات مروراً بالأزمة المالية عام 2019 وجائحة كورونا حتى تاريخه، في هذه الظروف المالية الخانقة اليوم ما زال الموظف يعمل دون كلل والكل يعلم أن الوزارات والإدارات العامة تقوم على أكتاف موظفيها. إن كرامة الموظف ليست للمساومة وإن رابطة موظفي الإدارة العامة ترفض مشاريع البنك الدولي الهادفة إلى ضرب القطاع العام دون معرفة حقيقة الأسباب التي أدت بالوضع الإقتصادي إلى ما آل إليه".
وحذرت الرابطة من أي مخطط لضرب معاشات التقاعد وتخفيضها والمس بحقوق المستفيدين منها أياً كانوا كونها مكرّسة بقانون يراعي الظروف الإجتماعية بغياب أي سياسة إجتماعية ضامنة وراعية للمواطنين.
أخبار لبنان
موظفي
الإدارة
العامة:
للاستمرار
التصعيد
والاعتكاف
الحالي
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
السابق
أخبار لبنان
2026-01-10
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الاضراب العام ابتداءً من الثلاثاء 13 ولغاية الأحد 18
أخبار لبنان
2026-01-10
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الاضراب العام ابتداءً من الثلاثاء 13 ولغاية الأحد 18
0
أخبار لبنان
2025-12-21
رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت تعليق التوقّف عن العمل
أخبار لبنان
2025-12-21
رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت تعليق التوقّف عن العمل
0
اقتصاد
2025-12-14
رابطة موظفي الادارة العامة تدعو الى التوقف عن العمل لمدة 3 أيام
اقتصاد
2025-12-14
رابطة موظفي الادارة العامة تدعو الى التوقف عن العمل لمدة 3 أيام
0
أخبار لبنان
2025-11-18
رابطة موظفي الإدارة العامة: التوقف عن العمل ابتداء من الأربعاء
أخبار لبنان
2025-11-18
رابطة موظفي الإدارة العامة: التوقف عن العمل ابتداء من الأربعاء
رياضة
19:37
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
رياضة
19:37
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
19:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
تقارير نشرة الاخبار
19:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
0
تقارير نشرة الاخبار
19:34
في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر
تقارير نشرة الاخبار
19:34
في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر
0
تقارير نشرة الاخبار
19:25
كيف تحوّل فكرتك إلى مشروع ناجح: نصائح مباشرة من الشاركس
تقارير نشرة الاخبار
19:25
كيف تحوّل فكرتك إلى مشروع ناجح: نصائح مباشرة من الشاركس
أخبار دولية
06:51
تفجير جسرين في محافظة الرقة السورية على نهر الفرات
أخبار دولية
06:51
تفجير جسرين في محافظة الرقة السورية على نهر الفرات
0
آخر الأخبار
06:57
انهيار جزء من مبنى قديم في شارع الراهبات بالقرب من السراي العتيقة في مدينة طرابلس من دون تسجيل أي إصابات
آخر الأخبار
06:57
انهيار جزء من مبنى قديم في شارع الراهبات بالقرب من السراي العتيقة في مدينة طرابلس من دون تسجيل أي إصابات
0
أخبار لبنان
17:32
وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية
أخبار لبنان
17:32
وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية
0
آخر الأخبار
07:05
رويترز: القوات السورية سيطرت على حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز بالشرق
آخر الأخبار
07:05
رويترز: القوات السورية سيطرت على حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز بالشرق
رياضة
19:37
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
رياضة
19:37
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
19:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
تقارير نشرة الاخبار
19:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
0
تقارير نشرة الاخبار
19:34
في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر
تقارير نشرة الاخبار
19:34
في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر
0
تقارير نشرة الاخبار
19:32
المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:32
المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
19:26
اعلان أسماء أعضاء "مجلس السلام" في غزة... وتشكيلته الواسعة فاجأت الإسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
19:26
اعلان أسماء أعضاء "مجلس السلام" في غزة... وتشكيلته الواسعة فاجأت الإسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
19:25
كيف تحوّل فكرتك إلى مشروع ناجح: نصائح مباشرة من الشاركس
تقارير نشرة الاخبار
19:25
كيف تحوّل فكرتك إلى مشروع ناجح: نصائح مباشرة من الشاركس
0
تقارير نشرة الاخبار
19:23
عندما يعلو صوت المدمرات… ولا تبدأ الحرب
تقارير نشرة الاخبار
19:23
عندما يعلو صوت المدمرات… ولا تبدأ الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
19:23
اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة
تقارير نشرة الاخبار
19:23
اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة
0
تقارير نشرة الاخبار
19:16
الحكومة السورية تضغط على قسد من جهة ولكنها تمنح الأكراد بعضا من حقوقهم
تقارير نشرة الاخبار
19:16
الحكومة السورية تضغط على قسد من جهة ولكنها تمنح الأكراد بعضا من حقوقهم
1
حال الطقس
07:54
منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...
حال الطقس
07:54
منخفض جوي بدءًا من ظهر اليوم...
2
خبر عاجل
10:51
الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه
خبر عاجل
10:51
الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه
3
أخبار لبنان
16:07
قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات
أخبار لبنان
16:07
قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات
4
أخبار لبنان
17:32
وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية
أخبار لبنان
17:32
وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية
5
آخر الأخبار
19:47
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران
آخر الأخبار
19:47
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران
6
خبر عاجل
13:53
الشيخ نعيم قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة والحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغييره وإمّا بإسكاته أو بالزامه بالموقف اللبناني
خبر عاجل
13:53
الشيخ نعيم قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة والحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغييره وإمّا بإسكاته أو بالزامه بالموقف اللبناني
7
آخر الأخبار
11:43
وسائل إعلام نقلا عن خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب
آخر الأخبار
11:43
وسائل إعلام نقلا عن خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب
8
خبر عاجل
07:49
سلام: ليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ويحاسب من يجب ان يحاسب
خبر عاجل
07:49
سلام: ليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ويحاسب من يجب ان يحاسب
