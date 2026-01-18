الأخبار
متى: حريصون على توحيد الجهود لتأمين حاجات قضاء عاليه
أخبار لبنان
2026-01-18 | 01:46
مشاهدات عالية
متى: حريصون على توحيد الجهود لتأمين حاجات قضاء عاليه
أكد النائب نزيه متى سعيه لتوحيد الجهود بين كل البلديات والاهالي في قضاء عاليه ومد يده لكافة الأطراف في المنطقة لرفع الغبن الانمائي المستدام.
وإذا رحب بتلبية وزير الطاقة والمياه جو الصدي دعوته لزيارة قضاء عاليه، أشارالى ان حاجات المنطقة كثيرة وعلينا مراكمة الجهود والبحث عن حلول عملية وقابلة للتطبيق، واضاف: "على سبيل المثال لدينا ازمة صرف صحي مستدامة بحيث لا توجد محطة تكرير في كل القضاء والدراسة الموجود على هذا الصعيد لحل شامل تتطلب مبالغ كبيرة غير متوفرة في الدولة الان. لذا بالتواصل مع الوزارة ومع مجلس الانماء والاعمار اقترحنا تجزئة الحل في القضاء من مشروع موحد الى مشاريع أصغر تشمل عدة قرى ما يسهل توفير الاموال أكان من الدولة او من الدول المانحة وتنفيذها تدريجاً".
واكد ان "حزبي وفريق عملي الذي يضم ايضاً أصدقاء غير حزبيين نضع كل جهودنا في خدمة منطقة عاليه وفي تصرف البلديات. والشكر الى الوزير الصدي الذي يشرع أبواب الوزارة أمامنا لنقل حاجات منطقتنا".
