مع تجدّد العاصفة..وزيرة التربية تترك قرار إقفال المدارس لإداراتها

أخبار لبنان
2026-01-18 | 03:29
مشاهدات عالية
مع تجدّد العاصفة..وزيرة التربية تترك قرار إقفال المدارس لإداراتها

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:

في ظل التوقعات عن امكان تجدد العاصفة، كررت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي توجيهاتها القاضية بترك قرار اقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية الرسمية والخاصة أو إبقائها قيد العمل لإدارات هذه المؤسسات بحسب ظروف كل مؤسسة، لجهة تأمين التدفئة، والأخذ في الاعتبار الظروف المناخية المحيطة لجهة سلامة طرق الوصول إلى المدرسة، ومدى تراكم الثلوج وتكون الجليد، حفاظا على سلامة التلاميذ والأساتذة والمديرين العاملين في كل مؤسسة تربوية.

أخبار لبنان

