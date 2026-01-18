الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فضل الله: شعبنا باقٍ في أرضه وفي بلده ولا يمكن لأحد أن ينتزعنا من هذه الأرض
أخبار لبنان
2026-01-18 | 03:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
7
min
فضل الله: شعبنا باقٍ في أرضه وفي بلده ولا يمكن لأحد أن ينتزعنا من هذه الأرض
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أننا "ومن موقع قوتنا وحضورنا وحرصنا على بلدنا نريد له أن يبقى موحدًا، ونرفض أي محاولة لإثارة الفتن فيه، أو تقسيمه أو فدرلته، والبعض في لبنان واهم في مراهنته على أنَّ زيادة الضغط الإسرائيلي علينا يؤدِّي إلى إضعافنا في الدَّاخل، ومثل هذه المراهنة فيها لعب بمصير لبنان، لأنَّ المسَّ بالتوازنات الداخلية هو الذي خرَّب لبنان. ونحن لا نريد أن يخرِّب أحد البلد ولا نريد فتنا ولا فوضى ولا حروبا، ولأنَّ بيئتنا تملك الحكمة والشجاعة والعقلانيَّة تحرص على المحافظة على البلد، وتتحمَّل كل ما تتعرَّض له، ولكن هناك في عقول البعض من يريد أن يعود بالتاريخ إلى الوراء، بحيث يعمل لتأخذ إسرائيل جزءًا وسوريا جزءًا آخر، وأن يعود إلى دويلته لإنشاء كانتون معين، ويقدِّم هذه المشاريع إلى السفارات، ولكن كل هذه الأوهام ستسقط"، معتبرًا أنَّه "رغم كل ما تتعرض له بيئتنا من ضغوط، فإنَّها لم تشعر في يوم من الأيام أنَّ المقاومة عبء عليها، فالعبء الحقيقي على لبنان هو الاعتداءات الإسرائيلية، والاحتلال للأرض، وعدم إطلاق الأسرى، وعدم السير في إعادة الإعمار، بينما المقاومة هي عنوان كرامة وعزة وعنفوان وعنوانٌ للحماية وللتحرير، وإلَّا فلولا المقاومة لكانت المنطقة لا تزال محتلة إلى اليوم، وهي قد احتلَّت منذ العام 1978 قبل نشوء حزب الله، ومن يقول ماذا فعلت المقاومة وماذا قدَّمت؟ فإنَّه يعيش في بلد وفي عالم آخر، ولم يعرف معنى الاحتلال ولم يقرأ تاريخ البلد، ومن بين هؤلاء من لم يكن في يوم من الأيَّام جزءًا من الانتماء الوطني، ولم تكن تعنيه مشاكلنا وقضايانا، والذين يريدون التنكر لتاريخ المقاومة لم يكونوا في يوم من الأيام مع المقاومة، بعضهم كان شريكًا للاحتلال، وحمل السلاح معه، وشارك في حصار بيروت العام 1982 وارتكب معه ما ارتكب، فتاريخ هؤلاء كله ضدَّ المقاومة".
مواقف فضل الله جاءت خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في بنت جبيل.
ورأى أنّ "رفع العبء عن لبنان يبدأ بقيام مؤسسات الدولة، بمسؤولياتها من خلال العمل على تطبيق وقف إطلاق النار، وأن تسعى إلى تحرير الأسرى، وتقوم بواجباتها في ملف إعادة الإعمار، وكذلك وقف بعض الممارسات التي تقوم بها مؤسسات مالية رسمية تريد أن تمنع الإعمار وتمنع وصول المال إلى الناس".
وأشار إلى أنّه "عندما نتحدث عن الدَّولة ودورها يطرح علينا شعبنا أسئلة مشروعة، ويُقال لنا عن أي دولة نتكلم؟ وعن أي مؤسسات؟ في ظل ما يسمعه من خطاب رسمي، وأنَّ المسؤولين في الدَّولة لم يلتفتوا تاريخيًّا إلى هذه المنطقة، وأنَّه لا يوجد اطمئنان نتيجة أداء السلطة تجاه قضية الجنوب وقضية الاعتداءات وقضية إعادة الإعمار، وأنَّ الممارسات التي نراها والخطاب الرسمي والسياسي الذي نسمعه يزيد الهوة بين الشعب وبين مؤسسات هذه الدولة، ولا يجعل الناس تركن إلى هذه الدولة أو تلجأ إليها، وهذه التساؤلات كلها صحيحة بسبب أداء الدولة ومؤسساتها، ولكنَّ الدولة ليست أفرادًا، وليست فقط سلطة، فالأفراد يذهبون والحكومات تتغير، وهناك أشخاص مروا على الدولة منذ سنوات طويلة، وكانت لهم مواقف وذهبوا، وبقيَ الوطن، وبقيت الدولة ككيان وبقي الشعب، فالأشخاص يذهبون ويأتي غيرهم، وأقول لأهلنا الكرام إنَّ ما يزعجكم اليوم من بعض المواقف سيذهب، وأنتم من يبقى ويستمر، فمن يستند إلى شعبه وإلى هؤلاء الناس وإلى هذه البيئة لا يمكن أن تزحزحه أو تهزَّه كل هذه المواقف والشعارات".
وقال: "إنَّ بيئة المقاومة التي هي أوسع من الإطار الشيعي لأنه لدينا كما نقول دائمًا حلفاء مخلصون من مختلف الطوائف والمناطق، هذه البيئة من حرصها على البلد لديها هذه الحكمة وهذه العقلانية، ونحن نوزع عقلانية على كل البلد، ولو لم تكن هذه البيئة تمتلك هذا العقل الهادئ وتمتلك هذا الحرص لواجهت كل هذه التحديات بطرق مختلفة، وحتى ونحن نلتزم بوقف إطلاق النار وندعو الدولة لتقوم بواجباتها فذلك من موقع الشجاعة والحكمة والعقلانية، ومن موقع الحرص على البلد، وعلى أن تأخذ الدولة كل الفرص المتاحة لتقوم بواجباتها".
وتساءل: "من يتحمَّل كل هذا الذي يجري؟ أي شعب يمكن أن يتحمَّل كل هذا التحريض والتضليل والتشويه من الداخل والخارج؟ ولو كان هناك أحدٌ سوانا في لبنان يمتلك ما نمتلك من عناصر القوة وفي مقدمتها شعبنا وتعرض لما نتعرض له لكان لبنان في مكان آخر".
واضاف: "أليس سلوكنا في مواجهة ما نتعرَّض له دليل عقلانية ودليل حرص، وفي الوقت نفسه هو دليل قوة أيضًا لأنَّ البلد بلدنا، ونريد المحافظة عليه ونرفض المس به، ولأنَّنا أقوياء بشعبنا ولأن ثقتنا عالية بربنا ولأنَّ لدينا هذه الدماء العزيزة وهؤلاء الشباب المضحين فنحن لا نخاف على مستقبلنا في لبنان، وإن كان لدينا قلق فهو على لبنان، على وجود لبنان وعلى بقاء لبنان أمام هذه العدوانية الإسرائيلية، وأمام ما يرسم من مشاريع لمنطقتنا".
وقال: "نحن نتعرض في لبنان لعدوان مستمر يأخذ أشكالًا مختلفة بعضها أمني وبعضها عسكري وبعضها اقتصادي وبعضها مالي وبعضها سياسي وبعضها إعلامي، وكل هذا الاستهداف من أجل دفعنا إلى الاستسلام، لأنَّ ما يريده العدو من بلدنا ومن مقاومتنا هو الاستسلام ورفع الراية البيضاء، والقصة ليست قصة قرارات بحصرية سلاح ولا قرارات في جنوب الليطاني ولا في شمال الليطاني، الهدف النهائي لكل هذه الاعتداءات والتحركات والضغوط هي دفع بلدنا إلى الخضوع والاستسلام الكامل لهذا العدو الإسرائيلي".
وتابع:" نحن وصلنا إلى هذه المرحلة كيف نواجه؟ إنَّ الاستسلام ليس واردًا في قاموسنا على الإطلاق، قد تحكم علينا الظروف وموازين القوى والأوضاع المستجدة أداءً معينًا وخطابًا معينًا، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن نخضع لهذا العدو ولما يريد أن يحققه، فقد تهدأ المعركة أحيانًا، وقد لا يستخدم السلاح في بعض الأحيان، ولكن هذا كله في إطار استراتيجية واضحة للمقاومة، استراتيجية الصمود والثبات والتحمل والصبر، وعدم الاستسلام أمام كل هذا الذي يجري، وهذا لا يعني أنَّه لا توجد آلام وصعوبات وتضحيات، فكل شاب من الشباب، وكل نقطة دم هي عزيزة وغالية، ودمنا ليس رخيصًا على الإطلاق ولا يجوز لأحد في لبنان، ولا يعتقد أحد في لبنان أنه يمكن التهاون أمام هذه الدماء العزيزة".
وأردف: "نحن لا نسقط أمام لحظة صعبة، ونحن لا ننكر الواقع، ولا ننفي وجود تحديات كبيرة ولا ننفي أنَّ هذه الصعوبات ضاغطة على بيئتنا وعلى شعبنا وعلى بلدنا، ولكن اللحظة لا تسقطنا، البعض يعتبر أن هناك فرصة أمامه لتغيير وجه لبنان، وليقدِّم لبنان لقمة سائغة لهذا العدو، وهناك من يعتقد أنَّ الحرب الإسرائيلية أوصلت الأمور إلى مرحلة يمكن أن يستسلم لبنان أو يُسيطر عليه، وهذه بعض الأوهام الداخلية، بالنسبة لنا هذه مرحلة وتنتهي، موازين القوى تتغير، المعادلة لا تبقى كما هي، هكذا كنَّا في العام 1982 وهكذا مررنا في تاريخنا بصعوبات كثيرة، ولكن الزمن لا يبقى على ما هو عليه، والمعادلات لا تبقى على ما هي عليه".
وأكد فضل الله أنّ "المهم في هذه المرحلة أن نبقى صامدين وثابتين ولا نخضع: لا للقتل ولا للتهديد ولا للحصار ولا للتهويل، شعبنا باقٍ في أرضه وفي بلده، ولا يمكن لأحد أن ينتزعنا من هذه الأرض، ومن هذه البلاد، وحضورنا في لبنان من ضمن المعادلة الداخلية ومن ضمن الشراكة الداخلية لا يمكن أن تضعفه آلة الحرب الإسرائيلية".
أخبار لبنان
الله:
شعبنا
ينتزعنا
الأرض
التالي
مع تجدّد العاصفة..وزيرة التربية تترك قرار إقفال المدارس لإداراتها
البستاني في ذكرى تهجير الدامور: نصلّي لأرواح الشهداء وقدرنا ان نعيش معاً
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-23
النائب حسن فضل الله: الاستقلال الحقيقي ينتزع ولا يُمنح
أخبار لبنان
2025-11-23
النائب حسن فضل الله: الاستقلال الحقيقي ينتزع ولا يُمنح
0
آخر الأخبار
2025-11-28
قاسم: لا تفويض لأحد في لبنان أن يتنازل عن قوة لبنان وعن أرضه وعن كرامته
آخر الأخبار
2025-11-28
قاسم: لا تفويض لأحد في لبنان أن يتنازل عن قوة لبنان وعن أرضه وعن كرامته
0
آخر الأخبار
2025-12-12
السفير المصري من بعبدا: أعني بالإيجابية وجود فرص للحوار ومحاولات لإيجاد أرضية يمكن البناء عليها
آخر الأخبار
2025-12-12
السفير المصري من بعبدا: أعني بالإيجابية وجود فرص للحوار ومحاولات لإيجاد أرضية يمكن البناء عليها
0
آخر الأخبار
2025-12-02
البابا لاون من دير الصليب: ما نشهده في هذا المكان هو عبرة للجميع ولأرضكم وللبشرية جمعاء ولا يمكن أن ننسى الضعفاء
آخر الأخبار
2025-12-02
البابا لاون من دير الصليب: ما نشهده في هذا المكان هو عبرة للجميع ولأرضكم وللبشرية جمعاء ولا يمكن أن ننسى الضعفاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:04
قبلان: لا بد من إرادة وطنية جادّة لحماية الصيغة الوطنية
أخبار لبنان
05:04
قبلان: لا بد من إرادة وطنية جادّة لحماية الصيغة الوطنية
0
أمن وقضاء
04:19
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
أمن وقضاء
04:19
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
0
أخبار لبنان
03:49
شحادة أطلق منصة التدريب الرقمي NUMU من النبطية: نوسّع نطاق الوصول إلى مهارات الذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
03:49
شحادة أطلق منصة التدريب الرقمي NUMU من النبطية: نوسّع نطاق الوصول إلى مهارات الذكاء الاصطناعي
0
أخبار لبنان
03:29
مع تجدّد العاصفة..وزيرة التربية تترك قرار إقفال المدارس لإداراتها
أخبار لبنان
03:29
مع تجدّد العاصفة..وزيرة التربية تترك قرار إقفال المدارس لإداراتها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:39
الحرس الثوري الإيراني: اعتقال خلية متّهمة بأعمال شغب وتفجير مراكز دينية في الأهواز
آخر الأخبار
00:39
الحرس الثوري الإيراني: اعتقال خلية متّهمة بأعمال شغب وتفجير مراكز دينية في الأهواز
0
أخبار دولية
00:43
الجيش السوري يعلن سيطرته على مدينة الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات
أخبار دولية
00:43
الجيش السوري يعلن سيطرته على مدينة الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات
0
اقتصاد
2026-01-07
المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا
اقتصاد
2026-01-07
المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا
0
أخبار لبنان
2025-11-25
مفرزة زحلة القضائية توقف مطلوبًا بـ23 ملاحقة قضائية وتضبط أسلحة حربية في منزله
أخبار لبنان
2025-11-25
مفرزة زحلة القضائية توقف مطلوبًا بـ23 ملاحقة قضائية وتضبط أسلحة حربية في منزله
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:37
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
رياضة
13:37
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اعلان أسماء أعضاء "مجلس السلام" في غزة... وتشكيلته الواسعة فاجأت الإسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اعلان أسماء أعضاء "مجلس السلام" في غزة... وتشكيلته الواسعة فاجأت الإسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كيف تحوّل فكرتك إلى مشروع ناجح: نصائح مباشرة من الشاركس
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كيف تحوّل فكرتك إلى مشروع ناجح: نصائح مباشرة من الشاركس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عندما يعلو صوت المدمرات… ولا تبدأ الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عندما يعلو صوت المدمرات… ولا تبدأ الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحكومة السورية تضغط على قسد من جهة ولكنها تمنح الأكراد بعضا من حقوقهم
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحكومة السورية تضغط على قسد من جهة ولكنها تمنح الأكراد بعضا من حقوقهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:49
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
حال الطقس
02:49
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
2
أمن وقضاء
04:19
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
أمن وقضاء
04:19
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
3
أخبار لبنان
10:07
قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات
أخبار لبنان
10:07
قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات
4
أخبار لبنان
11:32
وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية
أخبار لبنان
11:32
وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية
5
آخر الأخبار
13:47
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران
آخر الأخبار
13:47
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران
6
خبر عاجل
07:53
الشيخ نعيم قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة والحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغييره وإمّا بإسكاته أو بالزامه بالموقف اللبناني
خبر عاجل
07:53
الشيخ نعيم قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة والحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغييره وإمّا بإسكاته أو بالزامه بالموقف اللبناني
7
أخبار لبنان
11:17
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
أخبار لبنان
11:17
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
8
آخر الأخبار
05:43
وسائل إعلام نقلا عن خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب
آخر الأخبار
05:43
وسائل إعلام نقلا عن خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More