قبلان: لا بد من إرادة وطنية جادّة لحماية الصيغة الوطنية
أخبار لبنان
2026-01-18 | 05:04
قبلان: لا بد من إرادة وطنية جادّة لحماية الصيغة الوطنية
شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان على أن "ما يجري بالبلد كارثي، ولا بد من إرادة وطنية جادّة لحماية الصيغة الوطنية وطبيعة ما يلزم لها".
وقال: "لبنان بطبيعة مكوناته وظروف أزماته وواقع اللعبة الخارجية بحاجة ماسة لدمج وطني وهذا غير موجود وهناك من لا يريده بشدة، والخطورة تكمن بالزعيق السياسي والإعلامي وممارسات السلطة الغارقة بعقل الخارج ولوائح فتنة، والثابت المُطْلق لدينا هو الوحدة الوطنية وما يلزم لفاعليتها وتأمين شروطها العملية، ودون "دولة مواطن لبناني" لبنان السياسي ليس أكثر من جاليات تعيش مخاض الأزمات الخارجية والمحميات الدولية، ولا شيء أحوج لهذا البلد من سلطة تؤمن بالشراكة الوطنية والعائلة اللبنانية من صميم قلبها، وعقلية الوكيل وأساليب التفرد تضعنا أمام سلطة تتعامل مع قضايا البلد كفريق وندّ وضدّ، وأحياناً كجزء من هوية دولية وإقليمية تريد الإنتقام، وهنا تكمن أخطر أزمات لبنان".
أضاف: "اللحظة لحماية أساس الوحدة الوطنية وسط سياسة وإعلام وتمويل وغرف معتمة تعمل على حرق كل ما تستطيع من أعمدة الجسور الوطنية، والمسكنات لا تنفع، والسلطة يجب أن تملك قرارها، والجنوب اللبناني ينتظر دولة مسؤولة ونخبة وطنية تليق بحجم التضحيات الهائلة، وما يجري على الحافة الأمامية وجنوب النهر فضحية مدوّية بحق الدولة وسيادتها وشعارات مسؤوليها، والجنوب الممنوع عمداً من إغاثة الدولة اللبنانية بحاجة ماسة لسلطة وطنية تليق بأكبر جبهات السيادة الإقليمية، ومَن يتسلّم البلاد دون حربٍ يَهُون عليهِ تسليمُها، وما تقوم به السلطة الحالية ليس أكثر من خلق أزمات بنيوية وفشل وهروب وخنق واستسلام".
وختم: "اللحظة لإنتاج قوة سياسية جديدة، والحكومة انتخابياً مطالبة بما يجب عليها والإنتخابات على الأبواب، وأخطر ما يواجه لبنان حالياً ليس أزمات القعر بل استهتار السلطة بمعالجة مفاتيح الأزمات، والقيمة للإصلاح وليس للوعود، وللإنقاذ وليس للمواقف الإستعراضية، والمطلوب إنقاذ لبنان لا حماية مشاريع الفتنة الدولية".
أخبار لبنان
إرادة
وطنية
جادّة
لحماية
الصيغة
الوطنية
التالي
الراعي: لبنان يحتاج إلى من يشهد له لا بالكلام فقط بل بالإيمان
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
2025-12-26
قبلان: نريد حكومة وطنية بحجم مصالح لبنان وأهله لا حكومة لوائح دولية
أخبار لبنان
2025-12-26
قبلان: نريد حكومة وطنية بحجم مصالح لبنان وأهله لا حكومة لوائح دولية
0
أخبار لبنان
2025-11-21
المفتي قبلان: لعبة العسس لا تليق بمن يدّعي سيادة لبنان وما نحتاجه اليوم وحدة وطنية صلبة
أخبار لبنان
2025-11-21
المفتي قبلان: لعبة العسس لا تليق بمن يدّعي سيادة لبنان وما نحتاجه اليوم وحدة وطنية صلبة
0
أخبار لبنان
2025-11-05
البستاني: لتنظيم قطاع الصناديق التعاضدية وحماية صحة المواطن ومغارة جعيتا ثروة وطنية لا يجوز التعدي عليها
أخبار لبنان
2025-11-05
البستاني: لتنظيم قطاع الصناديق التعاضدية وحماية صحة المواطن ومغارة جعيتا ثروة وطنية لا يجوز التعدي عليها
0
أخبار لبنان
2026-01-16
قبلان من مشغرة وسحمر: العدو فشل في كسر إرادة أهلنا رغم كل أدوات القتل والتدمير
أخبار لبنان
2026-01-16
قبلان من مشغرة وسحمر: العدو فشل في كسر إرادة أهلنا رغم كل أدوات القتل والتدمير
0
حال الطقس
08:01
المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل
حال الطقس
08:01
المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
وقفة تضامنية في النبطية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
07:49
وقفة تضامنية في النبطية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية
0
أمن وقضاء
07:31
مطلوبان للقضاء بجرائم سرقة ومخدِّرات في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
أمن وقضاء
07:31
مطلوبان للقضاء بجرائم سرقة ومخدِّرات في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
0
أخبار لبنان
06:24
حنكش لقاسم: أصبحتم عصابة خارج القانون..وتهمة "العملاء" مردودة لأصحابها
أخبار لبنان
06:24
حنكش لقاسم: أصبحتم عصابة خارج القانون..وتهمة "العملاء" مردودة لأصحابها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
آخر الأخبار
08:10
كارني حول دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة: كندا ستبذل قصارى جهدها لمعالجة المعاناة في القطاع
آخر الأخبار
08:10
كارني حول دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة: كندا ستبذل قصارى جهدها لمعالجة المعاناة في القطاع
0
أخبار دولية
04:16
الملك عبدالله تلقى دعوة من ترامب للانضمام لمجلس السلام
أخبار دولية
04:16
الملك عبدالله تلقى دعوة من ترامب للانضمام لمجلس السلام
0
فنّ
06:20
بعد خسارتها أمام أنغام… دموع بيسان إسماعيل في Joy Awards 2026 تثير بلبلة والأخيرة توضح: لهذا السبب بكيت (فيديو)
فنّ
06:20
بعد خسارتها أمام أنغام… دموع بيسان إسماعيل في Joy Awards 2026 تثير بلبلة والأخيرة توضح: لهذا السبب بكيت (فيديو)
0
فنّ
06:37
حقيبة نانسي عجرم في Joy Awards 2026 تشعل مواقع التواصل… والشامي يقبّل يدها داخل القاعة (فيديو وصور)
فنّ
06:37
حقيبة نانسي عجرم في Joy Awards 2026 تشعل مواقع التواصل… والشامي يقبّل يدها داخل القاعة (فيديو وصور)
0
حال الطقس
08:01
المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل
حال الطقس
08:01
المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
وقفة تضامنية في النبطية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
07:49
وقفة تضامنية في النبطية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية
0
أخبار دولية
07:46
إيران تستأنف نشاطها ووزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران
أخبار دولية
07:46
إيران تستأنف نشاطها ووزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران
0
أخبار لبنان
05:29
الراعي: لبنان يحتاج إلى من يشهد له لا بالكلام فقط بل بالإيمان
أخبار لبنان
05:29
الراعي: لبنان يحتاج إلى من يشهد له لا بالكلام فقط بل بالإيمان
0
أخبار لبنان
03:22
فضل الله: شعبنا باقٍ في أرضه وفي بلده ولا يمكن لأحد أن ينتزعنا من هذه الأرض
أخبار لبنان
03:22
فضل الله: شعبنا باقٍ في أرضه وفي بلده ولا يمكن لأحد أن ينتزعنا من هذه الأرض
0
رياضة
13:37
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
رياضة
13:37
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI
الأكثر قراءة
1
حال الطقس
02:49
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
حال الطقس
02:49
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
2
أمن وقضاء
04:19
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
أمن وقضاء
04:19
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
3
أخبار لبنان
10:07
قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات
أخبار لبنان
10:07
قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات
4
أخبار لبنان
11:32
وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية
أخبار لبنان
11:32
وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية
5
آخر الأخبار
13:47
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران
آخر الأخبار
13:47
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران
6
أخبار لبنان
03:29
مع تجدّد العاصفة..وزيرة التربية تترك قرار إقفال المدارس لإداراتها
أخبار لبنان
03:29
مع تجدّد العاصفة..وزيرة التربية تترك قرار إقفال المدارس لإداراتها
7
أخبار لبنان
11:17
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
أخبار لبنان
11:17
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
8
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة
