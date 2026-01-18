هاشم دعا إلى الهدوء والتعاطي بحكمة مع الملفات الوطنية

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "الظروف التي يمر بها لبنان في ظل تطورات ومتغيرات تمر بها المنطقة والعالم تتطلب من اللبنانيين التحلي بالهدوء والتزام اللغة الهادئة والتعاطي بحكمة مع الملفات والقضايا التي تفرض نقاشا وطنيا على اي مستوى كان، لحماية الوطن وتحصينه". وقال: "لن تتأمن هذه الحماية الإ بالوحدة، فوحدة الموقف الوطني وحدها القادرة على تأمين الأمان والسلامة للبنان واللبنانيين، وهذا ما نادى به الرئيس نبيه بري وعمل ويعمل له دائما من خلال التجربة التي أثبتت جدواها إبان كل الازمات التي مر بها بلدنا".



وقال في بيان: "أمام كل ما يصيب اللبنانيين من ازمات اجتماعية واقتصادية، يطل علينا البعض بمواقف وبيانات يزيد من توتير المناخ السياسي خاصة بما يتعلق بملفات وطنية يفترض ان تكون نقطة اجماع وطني، اذ لا يجوز اغفال استمرار العدوان على وطننا واحتلال مساحات من ارضه وكأنه هم لابناء المناطق الجنوبية الذين يتحملون مواجهة افشال مشروع العدو الذي حاول وما يزال اقتلاعهم من ارضهم باستمرار اعتداءاته اليومية واحتلاله في وقت يفترض ان يكون الصوت والحراك الوطني جامعا، والمطلوب من الجميع العمل معا لمواجهة العدوان".



وختم: "ظروف أبناء قرى الحافة الأمامية صعبة، والمسؤولية الوطنية الجامعة عليها دور اساسي باعتبار الاولوية لتأمين مقومات صمود وتشبث الناس في ارضهم كضمانة لافشال كل ما يهدد سيادة وكرامة الوطن".