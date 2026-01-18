حنكش لقاسم: أصبحتم عصابة خارج القانون..وتهمة "العملاء" مردودة لأصحابها



علّق النائب الياس حنكش على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم "طويلة على رقبتكم أن نتجرد من السلاح كي يقتلونا ويقتلوا شعبنا وتصبحون أنتم العملاء"، وكتب عبر حسابه على "أكس": "أولاً مع استمرار المتمرّدة على قرار الدولة وتهديد اللبنانيين، أصبحتم عصابة خارج القانون. ثانياً، شهدنا في الفترة الأخيرة أين كان العملاء "معشعشين" فالتهمة مردودة لأصحابها. ثالثاً، كما حصر الجيش السلاح في جنوب الليطاني، كذلك شماله، قريباً".