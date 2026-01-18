الأخبار
حنكش لقاسم: أصبحتم عصابة خارج القانون..وتهمة "العملاء" مردودة لأصحابها

أخبار لبنان
2026-01-18 | 06:24
حنكش لقاسم: أصبحتم عصابة خارج القانون..وتهمة &quot;العملاء&quot; مردودة لأصحابها
حنكش لقاسم: أصبحتم عصابة خارج القانون..وتهمة "العملاء" مردودة لأصحابها


علّق النائب الياس حنكش على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم "طويلة على رقبتكم أن نتجرد من السلاح كي يقتلونا ويقتلوا شعبنا وتصبحون أنتم العملاء"، وكتب عبر حسابه على "أكس": "أولاً مع استمرار المتمرّدة على قرار الدولة وتهديد اللبنانيين، أصبحتم عصابة خارج القانون. ثانياً، شهدنا في الفترة الأخيرة أين كان العملاء "معشعشين" فالتهمة مردودة لأصحابها. ثالثاً، كما حصر الجيش السلاح في جنوب الليطاني، كذلك شماله، قريباً". 

أخبار لبنان

لقاسم:

أصبحتم

عصابة

القانون..وتهمة

"العملاء"

مردودة

لأصحابها

مطلوبان للقضاء بجرائم سرقة ومخدِّرات في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
هاشم دعا إلى الهدوء والتعاطي بحكمة مع الملفات الوطنية
LBCI
أخبار دولية
2026-01-07

رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكّد عدم وجود "أي عميل خارجي" يحكم بلادها

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-18

حنكش لقاسم: لوين بدك توصل؟

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-07

حاصباني لـ "حوار المرحلة": ما يهمنا هو الا تطير أموال المودعين بسبب أي قانون صادر والمجتمع الدولي يحاول دائما حث لبنان على القيام بالخطوات الإصلاحية المطلوبة من دون الدخول بالتفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

البستاني لـ"جدل": الطرف الأميركيّ يهمه سحب السلاح وزيارته خطيرة ودقيقة

LBCI
حال الطقس
08:01

المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

وقفة تضامنية في النبطية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية

LBCI
أمن وقضاء
07:31

مطلوبان للقضاء بجرائم سرقة ومخدِّرات في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

LBCI
أخبار لبنان
06:18

هاشم دعا إلى الهدوء والتعاطي بحكمة مع الملفات الوطنية

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-09

دراسة مفاجِئة: الزواج السعيد قد يقي من السمنة… و"هرمون الحب" يلعب دوراً سرياً

LBCI
آخر الأخبار
07:52

رئيس وزراء كندا: اتفاق جديد لتشجيع وحماية الاستثمار مع قطر سيتم إبرامه بحلول صيف هذا العام

LBCI
منوعات
2026-01-06

بعد العثور عليه في أحد شوارع إنكلترا... طفل رضيع يصارع الموت: إليكم ما حصل!

LBCI
خبر عاجل
2025-10-17

معلومات للـLBCI: وزير الداخلية أحمد الحجار أرسل كتبا إلى المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيقات اللازمة بتسريب صور لجوزات وفد سوري زار لبنان في ١٧ أيلول الماضي وطلب إفادته بنتائج التحقيقات

LBCI
حال الطقس
08:01

المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

وقفة تضامنية في النبطية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
07:46

إيران تستأنف نشاطها ووزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران

LBCI
أخبار لبنان
05:29

الراعي: لبنان يحتاج إلى من يشهد له لا بالكلام فقط بل بالإيمان

LBCI
أخبار لبنان
03:22

فضل الله: شعبنا باقٍ في أرضه وفي بلده ولا يمكن لأحد أن ينتزعنا من هذه الأرض

LBCI
رياضة
13:37

Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI

LBCI
حال الطقس
02:49

منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..

LBCI
أمن وقضاء
04:19

استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي

LBCI
أخبار لبنان
10:07

قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات

LBCI
أخبار لبنان
11:32

وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية

LBCI
آخر الأخبار
13:47

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران

LBCI
أخبار لبنان
03:29

مع تجدّد العاصفة..وزيرة التربية تترك قرار إقفال المدارس لإداراتها

LBCI
أخبار لبنان
11:17

نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة

