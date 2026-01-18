الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مالكو العقارات والأبنية المؤجّرة: تصوير المستأجر كطرف أضعف بشكل مطلق هو تضليل متعمّد للرأي العام

أخبار لبنان
2026-01-18 | 10:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مالكو العقارات والأبنية المؤجّرة: تصوير المستأجر كطرف أضعف بشكل مطلق هو تضليل متعمّد للرأي العام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مالكو العقارات والأبنية المؤجّرة: تصوير المستأجر كطرف أضعف بشكل مطلق هو تضليل متعمّد للرأي العام

اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، أن "بيان لجنة المستأجرين يشكّل استمرارًا لسياسة قلب الحقائق وتزوير الوقائع، ومحاولة مكشوفة لتظهير المستأجر كضحية وحيدة، فيما الحقيقة الثابتة قانونًا وواقعًا أنّ المالكين هم الضحية الوحيدة والوحيدة فقط في هذا الملف، منذ أكثر من أربعين عامًا".

 

ولفتت في بيان، إلى أنّ المستأجرين “أقاموا في آلاف الشقق واستثمروا في آلاف المحال التجارية ببدلات شبه مجانية أو مجانية بالكامل لأكثر من أربعة عقود، فيما حُرم المالكون من حقهم الطبيعيّ بالانتفاع من أملاكهم، ومنعوا من تعديل البدلات أو استرداد ملكياتهم، حتى باتت هذه الأملاك عبئًا عليهم بدل أن تكون مصدر عيش كريم”. 

 

وقالت: “القانون الجديد، الذي يُصوَّر اليوم من قبلهم فقط على أنه قانون "قاسٍ"، فهو في الحقيقة قانون بالغ الليونة ولمصلحتهم بالكامل، إذ مدّد للمستأجرين فترة إضافية تصل إلى 12 سنة كاملة، فوق أكثر من 40 سنة من الإقامة المجانية أو شبه المجانية، وأسس صندوق دعم خاص بالمستأجرين على حساب المالكين، من دون أن يؤسَّس أي صندوق لتعويض المالكين عن الخسائر الهائلة التي لحقت بهم عبر عقود من المصادرة المقنّعة لحقوقهم".

 

وسألت النقابة: "أي عدالة تشريعية هذه التي تُبقي المالك رهينة في ملكه، وتُطالبه بالصمت، وتُطلَب منه التضحية مجددًا باسم "العدالة الاجتماعية"، فيما الدولة تتهرّب من واجبها في تحمّل المسؤولية المالية عن سياساتها في ظلم المالكين؟".

 

ورأت أنّ تصوير المستأجر كطرف أضعف بشكل مطلق هو تضليل متعمّد للرأي العام.

 

ونددتبأي محاولة لإعادة فتح موضوع قانون الإيجارات من منطلق شعبويّ أو عاطفيّ أو ابتزاز اجتماعيّ.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

العقارات

والأبنية

المؤجّرة:

تصوير

المستأجر

تضليل

متعمّد

للرأي

العام

وزيرة التربية في قطر: بحثٌ في العلاقات التربوية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:17

نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-16

أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يطلق النار بشكل متعمد باتجاه جنود اليونيفيل والموضوع يُعالج

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-23

حماس: نطالب المجتمع الدولي بفضح الإحتلال النازي وكشف جرائمه للرأي العام وتقديم قادته للمحاكمات الدولية العادلة

LBCI
منوعات
2025-11-25

بعد فقدانها الوزن بشكل مفاجئ... جلسة تصوير تضع ميشيل أوباما في مرمى الإنتقادات!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:48

وزيرة التربية في قطر: بحثٌ في العلاقات التربوية

LBCI
أمن وقضاء
09:33

الدفاع المدني: إنقاذ أربعة مواطنين بعد سقوط سيارتهم في نهر بسري

LBCI
أخبار لبنان
08:58

وزير المالية الى دافوس: المنتدى الاقتصاديّ العالميّ

LBCI
أخبار لبنان
08:27

روابط التعليم الرسميّ الثانويّ المهنيّ والأساسيّ: للإلتزام بالإضراب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-14

ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
أخبار دولية
2025-10-21

ساناي تاكايشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان

LBCI
فنّ
04:42

"أبو شهاب" و"معتز" و"فريال" على مسرح Joy Awards 2026... أبطال باب الحارة يوقظون حنين 20 عاماً لدى الجمهور (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-10

الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
08:01

المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

وقفة تضامنية في النبطية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
07:46

إيران تستأنف نشاطها ووزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران

LBCI
أخبار لبنان
05:29

الراعي: لبنان يحتاج إلى من يشهد له لا بالكلام فقط بل بالإيمان

LBCI
أخبار لبنان
03:22

فضل الله: شعبنا باقٍ في أرضه وفي بلده ولا يمكن لأحد أن ينتزعنا من هذه الأرض

LBCI
رياضة
13:37

Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:49

منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..

LBCI
أمن وقضاء
04:19

استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي

LBCI
حال الطقس
08:01

المنخفض الجوي يبدأ بالإنحسار غدًا... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
11:32

وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية

LBCI
آخر الأخبار
13:47

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران

LBCI
أخبار لبنان
03:29

مع تجدّد العاصفة..وزيرة التربية تترك قرار إقفال المدارس لإداراتها

LBCI
أخبار لبنان
11:17

نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More