وزير الزراعة يصدر قرارًا يحدد أسعار شراء حليب الأبقار النيء في المزارع والمصانع
أخبار لبنان
2026-01-19 | 04:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير الزراعة يصدر قرارًا يحدد أسعار شراء حليب الأبقار النيء في المزارع والمصانع
اصدر وزير الزراعة نزار هاني قرارا قضى بتحديد السعر التوجيهي لحليب الأبقار النيء (الخام) وذلك بناء على ضرورات المصلحة العامة وحماية لمنتجي الحليب وللانتاج الوطني، ونظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها المباشرة على كلفة إنتاج الحليب النيء (الخام).
وجاء فيه:
"المادة الأولى: تحدد الاسعار التوجيهية التالية لشراء حليب الابقار النيء (الخام):
أربع وسبعون سنتا أميركيا / 0،74 / دولارا او ما يعادل ستة وستون ألفا ومئتان وثلاثون ليرة لبنانية / 66,230 / ل.ل. للكيلوغرام الواحد من الحليب النيء (الخام) غير مبرد في أرض المزرعة.
سبع وسبعون سنتا أميركيا / 0،77 / دولارا أو ما يعادل ثمانية وستون ألفا وتسعمائة وخمسة عشر ليرة لبنانية / 68,915 / ل. ل. للكيلوغرام الواحد من الحليب النيء (الخام) في أرض المزرعة.
ثمانون سنتا أميركيا / 0،80 / دولارا او ما يعادل واحد وسبعون ألفا وستمائة ليرة لبنانية / 71,600/ ل.ل. للكيلوغرام الواحد من الحليب النيء (الخام) المبرد واصل إلى المصنع.
المادة الثانية: على منتجي الحليب الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية اللبنانية للحليب النيء (الخام)،
المادة الثالثة: يلغى أي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
أخبار لبنان
الزراعة
قرارًا
أسعار
الأبقار
النيء
المزارع
والمصانع
