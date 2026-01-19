أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نسمح لغراسيا القزي بالدخول إلى مكتبها

أعلن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحركًا ضد تعيين غراسيا القزي مديرةً عامةً جديدة للجمارك.

وقالوا: “لن نسمح لغراسيا القزي بالدخول إلى مكتبها، ولن نتصرّف بعد اليوم كأننا ننتمي إلى دولة تحترم شعبها وقضيتها، لأنّ ما يحصل يؤكّد أننا نعيش في منظومة تختبئ خلف الشعارات الفارغة، وتتستّر وراء قرينة البراءة لتمرير أبشع أشكال المحاصصة السياسية والطائفية”.

وأكّدوا أنهم سيواجهون التعيين بكل الوسائل المشروعة.

واعتبروا أنّ السلطة قرّرت أن تطوي ملف الدم، وأن تكافئ المتورطين أو المحميين سياسيًا، “وكأن أرواح الضحايا أرقام، وكأن وجع الأهالي تفصيل يمكن تجاوزه بتعيين هنا وتسوية هناك”.