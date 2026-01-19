أرشيف الفنان والنحات يوسف سعد غصوب هبة إلى جامعة الروح القدس – الكسليك

تمّ توقيع عقد هبة لأرشيف الفنان والنحّات اللبناني الراحل يوسف سعد غصوب بين أحفاده، السادة فينيس، رشاد، فادي وجوزف غصوب، والأب البروفسور جوزف مكرزل، رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك. وسيُحفظ الأرشيف ضمن إطار أكاديمي، ليكون في متناول الباحثين والطلاب والمهتمين بالفن والنحت.

ويُشكّل هذا الأرشيف مرجعًا أساسيًا للدراسات والأبحاث الأكاديمية، إذ يوثّق مسيرة أحد أبرز روّاد النحت في لبنان، وأحد البنّائين الأوائل الذين شقّوا الطريق أمام نشوء هذا الفن وتطوّره في لبنان.

ويضمّ الأرشيف مجموعة من الوثائق والصور التي تعكس التجربة الفنية الغنية لغصوب، الذي اتّسمت أعماله بقربها الشديد من الواقع من حيث النِّسب والتفاصيل، واهتمامه بصقل الأبعاد، ما منح منحوتاته حضورًا قويًا وملمسًا إنسانيًا حيًّا.

وتؤكّد هذه المبادرة أن الأرشيف ليس ذاكرة جامدة، بل إرثًا حيًّا يتجدّد في فضاء البحث والمعرفة. وهكذا يبقى فن يوسف سعد غصوب حاضرًا، يخاطب العقل والوجدان، ويترسّخ كجزء أصيل من الهوية الثقافية اللبنانية.