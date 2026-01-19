الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دريان استقبل السفير السعودي... وتشديد على أن خلاص لبنان ونهوضه لا يكون إلا بحصر السلاح نهائيا

أخبار لبنان
2026-01-19 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دريان استقبل السفير السعودي... وتشديد على أن خلاص لبنان ونهوضه لا يكون إلا بحصر السلاح نهائيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دريان استقبل السفير السعودي... وتشديد على أن خلاص لبنان ونهوضه لا يكون إلا بحصر السلاح نهائيا

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وجرى التداول في الأوضاع على الساحة اللبنانية.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأن "اللقاء تخلله تأكيد دعم الجيش اللبناني ودوره في حصر السلاح وانتشاره في الجنوب الذي يعزز سيادة الدولة على كامل أراضيها ويشكل ضمانة وحصانة أمنية وعسكرية وحيدة لحماية حدود الوطن، وانتشاره يعيد الثقة بالدولة ويشعر المواطن بالطمأنينة وبالاستقرار ويسرع في إعادة الإعمار بمساعدة دولية. وتم التشديد على أن خلاص لبنان ونهوضه لا يكون إلا بحصر السلاح نهائيا من كامل الأراضي اللبنانية وحصره بيد الدولة واستكمال الإصلاحات ودعم العهد والحكومة والإسراع في تنفيذ بيانها الوزاري وإنجاز الاستحقاقات بمواعيدها والالتزام بالدستور واتفاق الطائف وتعزيز وحدة اللبنانيين".

وأبدى السفير بخاري "حرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار لبنان والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها وشعبها"، مؤكدا أنها "لن تتخلى عن دعمها ودورها الأخوي تجاه أشقائها". كما أكد العلاقة المتينة مع دار الفتوى في احتضان القضايا الإسلامية والوطنية.

وأمل المفتي دريان بالتوصل إلى تسوية سياسية وأمنية، مقدرا عمل اللجنة الخماسية ومساعيها وجهودها المميزة لمساعدة لبنان وخروجه من أزماته، وتجنيبه مخاطر توسع العدوان الإسرائيلي على أراضيه.

أخبار لبنان

دريان

بخاري

السلاح

LBCI التالي
الصدي من طرابلس: خلال أسبوع سيُقدَّم تقرير المسح وعلى ضوئه نبحث في تأمين المياه
أرشيف الفنان والنحات يوسف سعد غصوب هبة إلى جامعة الروح القدس – الكسليك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-30

دريان استقبل وزيرة التربية وسفير الفاتيكان..كرامي: أقف إلى جانب التربويين وأثق بهمتهم

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

دريان استقبل الجروان داعما رسالة التسامح والسلام وبحث في تعزيز العلاقات مع سفير ألمانيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

الراعي إستقبل السفير البابوي وشدد على أهمية زيارة البابا لاون المرتقبة الى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-05

شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:16

يروجان المخدرات... ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقفهما وتضبط كميّة منها

LBCI
أخبار لبنان
09:06

الرئيس عون: لبنان غني بثروته البشرية والمبادرات الإبداعية لابنائه مكنته من الحفاظ على وجوده

LBCI
أخبار لبنان
08:41

سلسلة لقاءات في عين التينة... طرابلسي: بري حريص على إجراء الانتخابات النيابية

LBCI
أخبار لبنان
08:40

نصار بعد زيارته الراعي: إعترضت على تعيين قزي ومتمسك بقرينة البراءة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-01-18

منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..

LBCI
آخر الأخبار
15:32

مصدر أوروبيّ للجزيرة: قِمة أوروبية متوقعة في بروكسل الخميس المقبل تتركز على ملف غرينلاند ورسوم ترامب الجمركية

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-13

مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-01-18

بعد خسارتها أمام أنغام… دموع بيسان إسماعيل في Joy Awards 2026 تثير بلبلة والأخيرة توضح: لهذا السبب بكيت (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

انهيار صخريّ عرقل وصول المياه الى طرابلس واليونيسف ستكشف

LBCI
أخبار دولية
07:51

من حيفا… تفاصيل مرتقبة عن نتائج اجتماع الكابينت

LBCI
أخبار لبنان
06:56

وزير العدل من بكركي عن ملف الانفجار: نعطي كل السند الممكن لتسهيل المهام

LBCI
أخبار لبنان
04:16

أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نسمح لغراسيا القزي بالدخول إلى مكتبها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ناصر العطية يواصل كتابة التاريخ في رالي دكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لحن جديد بين لبنان والامارات ومجموعة ابو ظبي للثقافة والفنون تعزفه !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ضربة أميركية على إيران أم لا… إسرائيل في حالة التأهب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

نجوم من حول العالم في الرياض…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هل وصلت العملة الايرانية فعلاً إلى الصفر مقابل الدولار؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
13:16

ماذا في خريطة الطقس في الايام المقبلة؟

LBCI
أمن وقضاء
02:58

حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اقتراحات بتعيين نوح زعيتر وزيرا للزراعة وفضل شاكر وزيرا للثقافة…

LBCI
حال الطقس
02:27

إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع

LBCI
صحف اليوم
00:49

مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”

LBCI
أخبار لبنان
05:24

وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي

LBCI
أمن وقضاء
06:35

يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة

LBCI
صحف اليوم
00:41

معلومات “الأنباء الكويتية”: اتصالات ولقاءات بين مسؤولين فرنسيين وقطريين ومِصريين و“حزب الله”

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More