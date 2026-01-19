الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
1
o
الجنوب
11
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
13
o
متن
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
1
o
الجنوب
11
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دريان استقبل السفير السعودي... وتشديد على أن خلاص لبنان ونهوضه لا يكون إلا بحصر السلاح نهائيا
أخبار لبنان
2026-01-19 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دريان استقبل السفير السعودي... وتشديد على أن خلاص لبنان ونهوضه لا يكون إلا بحصر السلاح نهائيا
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وجرى التداول في الأوضاع على الساحة اللبنانية.
وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأن "اللقاء تخلله تأكيد دعم الجيش اللبناني ودوره في حصر السلاح وانتشاره في الجنوب الذي يعزز سيادة الدولة على كامل أراضيها ويشكل ضمانة وحصانة أمنية وعسكرية وحيدة لحماية حدود الوطن، وانتشاره يعيد الثقة بالدولة ويشعر المواطن بالطمأنينة وبالاستقرار ويسرع في إعادة الإعمار بمساعدة دولية. وتم التشديد على أن خلاص لبنان ونهوضه لا يكون إلا بحصر السلاح نهائيا من كامل الأراضي اللبنانية وحصره بيد الدولة واستكمال الإصلاحات ودعم العهد والحكومة والإسراع في تنفيذ بيانها الوزاري وإنجاز الاستحقاقات بمواعيدها والالتزام بالدستور واتفاق الطائف وتعزيز وحدة اللبنانيين".
وأبدى السفير بخاري "حرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار لبنان والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها وشعبها"، مؤكدا أنها "لن تتخلى عن دعمها ودورها الأخوي تجاه أشقائها". كما أكد العلاقة المتينة مع دار الفتوى في احتضان القضايا الإسلامية والوطنية.
وأمل المفتي دريان بالتوصل إلى تسوية سياسية وأمنية، مقدرا عمل اللجنة الخماسية ومساعيها وجهودها المميزة لمساعدة لبنان وخروجه من أزماته، وتجنيبه مخاطر توسع العدوان الإسرائيلي على أراضيه.
أخبار لبنان
دريان
بخاري
السلاح
التالي
الصدي من طرابلس: خلال أسبوع سيُقدَّم تقرير المسح وعلى ضوئه نبحث في تأمين المياه
أرشيف الفنان والنحات يوسف سعد غصوب هبة إلى جامعة الروح القدس – الكسليك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-30
دريان استقبل وزيرة التربية وسفير الفاتيكان..كرامي: أقف إلى جانب التربويين وأثق بهمتهم
أخبار لبنان
2025-10-30
دريان استقبل وزيرة التربية وسفير الفاتيكان..كرامي: أقف إلى جانب التربويين وأثق بهمتهم
0
أخبار لبنان
2025-10-23
دريان استقبل الجروان داعما رسالة التسامح والسلام وبحث في تعزيز العلاقات مع سفير ألمانيا
أخبار لبنان
2025-10-23
دريان استقبل الجروان داعما رسالة التسامح والسلام وبحث في تعزيز العلاقات مع سفير ألمانيا
0
أخبار لبنان
2025-10-23
الراعي إستقبل السفير البابوي وشدد على أهمية زيارة البابا لاون المرتقبة الى لبنان
أخبار لبنان
2025-10-23
الراعي إستقبل السفير البابوي وشدد على أهمية زيارة البابا لاون المرتقبة الى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-05
شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-05
شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:16
يروجان المخدرات... ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقفهما وتضبط كميّة منها
أمن وقضاء
09:16
يروجان المخدرات... ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقفهما وتضبط كميّة منها
0
أخبار لبنان
09:06
الرئيس عون: لبنان غني بثروته البشرية والمبادرات الإبداعية لابنائه مكنته من الحفاظ على وجوده
أخبار لبنان
09:06
الرئيس عون: لبنان غني بثروته البشرية والمبادرات الإبداعية لابنائه مكنته من الحفاظ على وجوده
0
أخبار لبنان
08:41
سلسلة لقاءات في عين التينة... طرابلسي: بري حريص على إجراء الانتخابات النيابية
أخبار لبنان
08:41
سلسلة لقاءات في عين التينة... طرابلسي: بري حريص على إجراء الانتخابات النيابية
0
أخبار لبنان
08:40
نصار بعد زيارته الراعي: إعترضت على تعيين قزي ومتمسك بقرينة البراءة
أخبار لبنان
08:40
نصار بعد زيارته الراعي: إعترضت على تعيين قزي ومتمسك بقرينة البراءة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-01-18
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
حال الطقس
2026-01-18
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
0
آخر الأخبار
15:32
مصدر أوروبيّ للجزيرة: قِمة أوروبية متوقعة في بروكسل الخميس المقبل تتركز على ملف غرينلاند ورسوم ترامب الجمركية
آخر الأخبار
15:32
مصدر أوروبيّ للجزيرة: قِمة أوروبية متوقعة في بروكسل الخميس المقبل تتركز على ملف غرينلاند ورسوم ترامب الجمركية
0
أمن وقضاء
2025-11-13
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
أمن وقضاء
2025-11-13
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
0
فنّ
2026-01-18
بعد خسارتها أمام أنغام… دموع بيسان إسماعيل في Joy Awards 2026 تثير بلبلة والأخيرة توضح: لهذا السبب بكيت (فيديو)
فنّ
2026-01-18
بعد خسارتها أمام أنغام… دموع بيسان إسماعيل في Joy Awards 2026 تثير بلبلة والأخيرة توضح: لهذا السبب بكيت (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
انهيار صخريّ عرقل وصول المياه الى طرابلس واليونيسف ستكشف
تقارير نشرة الاخبار
07:57
انهيار صخريّ عرقل وصول المياه الى طرابلس واليونيسف ستكشف
0
أخبار دولية
07:51
من حيفا… تفاصيل مرتقبة عن نتائج اجتماع الكابينت
أخبار دولية
07:51
من حيفا… تفاصيل مرتقبة عن نتائج اجتماع الكابينت
0
أخبار لبنان
06:56
وزير العدل من بكركي عن ملف الانفجار: نعطي كل السند الممكن لتسهيل المهام
أخبار لبنان
06:56
وزير العدل من بكركي عن ملف الانفجار: نعطي كل السند الممكن لتسهيل المهام
0
أخبار لبنان
04:16
أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نسمح لغراسيا القزي بالدخول إلى مكتبها
أخبار لبنان
04:16
أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نسمح لغراسيا القزي بالدخول إلى مكتبها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ناصر العطية يواصل كتابة التاريخ في رالي دكار
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ناصر العطية يواصل كتابة التاريخ في رالي دكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لحن جديد بين لبنان والامارات ومجموعة ابو ظبي للثقافة والفنون تعزفه !
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لحن جديد بين لبنان والامارات ومجموعة ابو ظبي للثقافة والفنون تعزفه !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ضربة أميركية على إيران أم لا… إسرائيل في حالة التأهب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ضربة أميركية على إيران أم لا… إسرائيل في حالة التأهب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نجوم من حول العالم في الرياض…
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نجوم من حول العالم في الرياض…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل وصلت العملة الايرانية فعلاً إلى الصفر مقابل الدولار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل وصلت العملة الايرانية فعلاً إلى الصفر مقابل الدولار؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
13:16
ماذا في خريطة الطقس في الايام المقبلة؟
حال الطقس
13:16
ماذا في خريطة الطقس في الايام المقبلة؟
2
أمن وقضاء
02:58
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
أمن وقضاء
02:58
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
3
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اقتراحات بتعيين نوح زعيتر وزيرا للزراعة وفضل شاكر وزيرا للثقافة…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اقتراحات بتعيين نوح زعيتر وزيرا للزراعة وفضل شاكر وزيرا للثقافة…
4
حال الطقس
02:27
إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع
حال الطقس
02:27
إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع
5
صحف اليوم
00:49
مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”
صحف اليوم
00:49
مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”
6
أخبار لبنان
05:24
وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي
أخبار لبنان
05:24
وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي
7
أمن وقضاء
06:35
يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة
أمن وقضاء
06:35
يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة
8
صحف اليوم
00:41
معلومات “الأنباء الكويتية”: اتصالات ولقاءات بين مسؤولين فرنسيين وقطريين ومِصريين و“حزب الله”
صحف اليوم
00:41
معلومات “الأنباء الكويتية”: اتصالات ولقاءات بين مسؤولين فرنسيين وقطريين ومِصريين و“حزب الله”
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More