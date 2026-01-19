الصدي من طرابلس: خلال أسبوع سيُقدَّم تقرير المسح وعلى ضوئه نبحث في تأمين المياه

مخزومي على رأس وفد من "منتدى حوار بيروت" في دار الفتوى: لبنان لم يعد يحتمل دولة منقوصة السيادة او قرارات معلّقة

مخزومي على رأس وفد من "منتدى حوار بيروت" في دار الفتوى: لبنان لم يعد يحتمل دولة منقوصة السيادة او قرارات معلّقة

دريان استقبل السفير السعودي... وتشديد على أن خلاص لبنان ونهوضه لا يكون إلا بحصر السلاح نهائيا