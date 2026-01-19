وزير العدل من بكركي عن ملف الانفجار: نعطي كل السند الممكن لتسهيل المهام

أكّد وزير العدل عادل نصار أنّ العمل جارٍ في ملف انفجار المرفأ بجهود القاضي طارق البيطار.

وقال البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال زيارته: “نعطي كل السند الممكن لتسهيل المهام بهذا الخصوص".

وعن تعيين غراسيا القزي مديرا عاما للجمارك، أعلن اعتراضه موضحًا اقتناعه بقرينة البراءة، “ولكن من غير الملائم أن تتم الترقية".

وشدد على أنّ "المسار القضائي مستقل ورئيس الحكومة كان واضحًا لجهة أنّ الموقف لا يدّل على التدخل بالمسار القضائي الذي يجب أن يصل الى خواتمه".

وقال: "أي شخص تتم إدانته يتم تنفيذ كل الاجراءات القانونية بحقه والملاءمة كانت على عدم الاقدام على الترقية".