"لقاء سيدة الجبل": أمام "حزب الله" فقط الدستور واتفاق الطائف وأمام السلطة خطاب القسم والبيان الوزاري

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفية الكترونيا>



وأصدر المجتمعون بيانا رأوا فيه أن "نبرة "حزب الله" العالية وتهديده ووعيده، تؤكد حجم الارباك الذي يعيشه منذ انهيار وضعيته العسكرية. وزاد على قلقه، ما يحدث في ايران اليوم والذي قد ينتهي على حساب الحرس الثوري وأذرعه في المنطقة. ويحاول "الحزب" قبل فوات الأوان، مقايضة ما تبقى من سلاحه بمكاسب سياسية ودستورية".



وأكد "اللقاء" أننا "لم نخضع لشروط "الحزب" في لحظة صعوده ولن نخضع بالتأكيد لشروطه في لحظة سقوطه"، معلينين : "أمام "حزب الله" فقط الدستور واتفاق الطائف، وأمام السلطة خطاب القسم والبيان الوزاري، ولن ترضى الغالبية الساحقة من اللبنانيين بتأمين الإرضاءات والجوائز لفريق لم يحترم يوما صيغة لبنان ومعناه".