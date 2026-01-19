الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صدي في اجتماع خصص لعرض سبل إيجاد حلول سريعة لأزمة مياه نبع هاب: الأعمال الميدانية تنطلق الأربعاء والخميس

أخبار لبنان
2026-01-19 | 08:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صدي في اجتماع خصص لعرض سبل إيجاد حلول سريعة لأزمة مياه نبع هاب: الأعمال الميدانية تنطلق الأربعاء والخميس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
صدي في اجتماع خصص لعرض سبل إيجاد حلول سريعة لأزمة مياه نبع هاب: الأعمال الميدانية تنطلق الأربعاء والخميس

لبى وزير الطاقة جو صدي دعوة عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إيلي خوري ومنطقة طرابلس في حزب "القوات اللبنانية"، للمشاركة في اجتماع عقد في مقر نقابة المهندسين في طرابلس، خصص للبحث في سبل إيجاد حلول سريعة لأزمة مياه نبع هاب الذي توقف عن تزويد المدينة بمياه الشرب نتيجة انهيار التربة والصخور داخل جوف المغارة عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

صدي

عقب الاجتماع، قال صدي: "ما حصل هو خارج عن إرادة مؤسسة مياه لبنان الشمالي، إذ إن العامل الطبيعي كان السبب المباشر في انسداد مجرى المياه الآتي من نبع هاب، والذي يغذي نحو ثلث حاجات مدينة طرابلس"، مشيرا الى أن "الجهود انطلقت فورا لاستكشاف الوضع الميداني والتوصل إلى تصور أولي للحل، بالتعاون مع منظمة اليونيسف الشريك الأساسي للمؤسسة".

وكشف صدي أن "منظمة اليونيسف كلفت المكتب الفني شركة متخصصة البدء بالأعمال الميدانية، على أن تنطلق يومي الأربعاء والخميس، حيث يتوقع أن تتبلور في خلال هذين اليومين معالم العمل التقني تمهيدا لإعداد تقرير نهائي يساعد على إيجاد الحل المناسب للأزمة".

عبيد

بدوره، لفت المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد الى أن "ما حصل، هو خارج عن إرادة مؤسسة مياه لبنان الشمالي، إذ إن العامل الأساسي وراء الأزمة هو عامل طبيعي طارئ تمثل بانهيار التربة والصخور داخل المغارة، ما أدى إلى انسداد مجرى المياه بشكل كامل، والمؤسسة باشرت فورا بمحاولات الاستكشاف للوصول إلى موقع الانهيار وتقويم حجم الأضرار، لكن العمل داخل جوف المغارة ليس سهلا ولا تستطيع الاليات الدخول اليه، لذا علينا العمل يدويا ومع خبراء فنيين متخصصين".

وأعلن أن "الفرق التقنية، وبعد سلسلة من المحاولات الميدانية، توصلت إلى تصور أولي للحل، الأمر الذي استدعى التواصل مع منظمة اليونيسيف الشريك الأساسي لمؤسسة مياه لبنان الشمالي، حيث تم الاتفاق على تكليف المكتب الفني المختص "إنماء – BTD" للبدء بالأعمال التقنية والميدانية".

ولفت الى أن "المكتب سيباشر عمله يومي الأربعاء والخميس، حيث سيتم في خلال هذين اليومين تنفيذ المسح الميداني والدراسات التقنية اللازمة، على أن تفضي هذه الأعمال إلى بلورة تقرير نهائي يحدد طبيعة التدخل المطلوب والخطوات التنفيذية المناسبة لمعالجة الانسداد وإعادة ضخ المياه إلى المدينة في أسرع وقت ممكن".

وشدد عبيد على أن الوزارة "تتابع هذا الملف بشكل يومي ودقيق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، إلى حين الوصول إلى حل جذري يضمن استقرار الإمدادات المائية لأهالي طرابلس ويخفف من معاناتهم في هذه المرحلة الصعبة".

خوري

وتوجه النائب ايلي خوري الى الوزير صدي بـ"جزيل الشكر والتقدير لحضوره معنا اليوم، وللاهتمام الاستثنائي الذي أبداه في خلال لقائه، والذي ترجم عمليا بقراره تأجيل عقد مؤتمر صحافي كان مقررا في بيروت، إفساحا في المجال أمام متابعة هذه القضية الملحة".

ورأى أن "هذه المبادرة تعكس إحساسا عاليا بالمسؤولية الوطنية وحرصا صادقا على إيجاد حل فوري للكارثة الطبيعية التي لا تزال تحرم مدينة طرابلس وأهلها من حقهم الأساسي في المياه، وما يترتب على ذلك من أعباء صحية ومعيشية متفاقمة".

أخبار لبنان

اجتماع

إيجاد

سريعة

لأزمة

الأعمال

الميدانية

تنطلق

الأربعاء

والخميس

LBCI التالي
وزارة الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لملء مركز عضو غير متفرغ في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان
يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-15

الأشغال أعلنت مواكبتها العاصفة بجهوزية ميدانية: معالجة سريعة للنقاط الطارئة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-07

إجتماع لمجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ بمشاركة شقير: سبل تنمية العلاقات الإقتصادية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

مياه الجنوب لمشتركيها من نبع الطاسة : لتقنين استهلاك المياه بسبب انخفاض التغذية

LBCI
فنّ
2025-11-18

تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:29

ضو وجّه سؤالًا إلى الحكومة في شأن مطمر الكوستا برافا

LBCI
أخبار لبنان
15:00

وزير الداخلية وصل مساء اليوم إلى البحرين في زيارة رسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2026-01-18

بفستان من توقيع إيلي صعب… هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في Joy Awards 2026 وتشعل الجمهور برسالة بالعربية (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
15:10

الرئاسة السورية: الرئيس الشرع والرئيس ترمب عبرا عن تطلعهما لرؤية سوريا قوية موحدة لمواجهة التحديات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13

"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات

LBCI
أخبار دولية
2026-01-13

روسيا تندد بتهديدات أميركية بمهاجمة إيران وتحذر من التدخل في شؤونها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تل أبيب ترفع التأهب الجوي وتدرس خيارات المواجهة مع إيران

LBCI
أخبار دولية
13:53

نتنياهو: إذا إرتكبت إيران خطأً وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعرفها من قبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

لبنان في دافوس والعين على صندوق النقد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هل تريد التزلّج في بلد غير لبنان؟ دافوس تحتضن الثلج ومنتدى الاقتصاد العالمي

LBCI
أخبار دولية
13:28

مع انطلاقة 2026… هل ترث ميرومي عرش لابوبو؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:58

حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع

LBCI
حال الطقس
02:27

إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع

LBCI
أمن وقضاء
08:06

يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
06:35

يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة

LBCI
صحف اليوم
00:49

مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”

LBCI
أمن وقضاء
12:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
أخبار لبنان
05:24

وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي

LBCI
أخبار لبنان
11:49

كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More