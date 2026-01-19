الأخبار
صدي في اجتماع خصص لعرض سبل إيجاد حلول سريعة لأزمة مياه نبع هاب: الأعمال الميدانية تنطلق الأربعاء والخميس
أخبار لبنان
2026-01-19 | 08:12
صدي في اجتماع خصص لعرض سبل إيجاد حلول سريعة لأزمة مياه نبع هاب: الأعمال الميدانية تنطلق الأربعاء والخميس
لبى وزير الطاقة جو صدي دعوة عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إيلي خوري ومنطقة طرابلس في حزب "القوات اللبنانية"، للمشاركة في اجتماع عقد في مقر نقابة المهندسين في طرابلس، خصص للبحث في سبل إيجاد حلول سريعة لأزمة مياه نبع هاب الذي توقف عن تزويد المدينة بمياه الشرب نتيجة انهيار التربة والصخور داخل جوف المغارة عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
صدي
عقب الاجتماع، قال صدي: "ما حصل هو خارج عن إرادة مؤسسة مياه لبنان الشمالي، إذ إن العامل الطبيعي كان السبب المباشر في انسداد مجرى المياه الآتي من نبع هاب، والذي يغذي نحو ثلث حاجات مدينة طرابلس"، مشيرا الى أن "الجهود انطلقت فورا لاستكشاف الوضع الميداني والتوصل إلى تصور أولي للحل، بالتعاون مع منظمة اليونيسف الشريك الأساسي للمؤسسة".
وكشف صدي أن "منظمة اليونيسف كلفت المكتب الفني شركة متخصصة البدء بالأعمال الميدانية، على أن تنطلق يومي الأربعاء والخميس، حيث يتوقع أن تتبلور في خلال هذين اليومين معالم العمل التقني تمهيدا لإعداد تقرير نهائي يساعد على إيجاد الحل المناسب للأزمة".
عبيد
بدوره، لفت المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد الى أن "ما حصل، هو خارج عن إرادة مؤسسة مياه لبنان الشمالي، إذ إن العامل الأساسي وراء الأزمة هو عامل طبيعي طارئ تمثل بانهيار التربة والصخور داخل المغارة، ما أدى إلى انسداد مجرى المياه بشكل كامل، والمؤسسة باشرت فورا بمحاولات الاستكشاف للوصول إلى موقع الانهيار وتقويم حجم الأضرار، لكن العمل داخل جوف المغارة ليس سهلا ولا تستطيع الاليات الدخول اليه، لذا علينا العمل يدويا ومع خبراء فنيين متخصصين".
وأعلن أن "الفرق التقنية، وبعد سلسلة من المحاولات الميدانية، توصلت إلى تصور أولي للحل، الأمر الذي استدعى التواصل مع منظمة اليونيسيف الشريك الأساسي لمؤسسة مياه لبنان الشمالي، حيث تم الاتفاق على تكليف المكتب الفني المختص "إنماء – BTD" للبدء بالأعمال التقنية والميدانية".
ولفت الى أن "المكتب سيباشر عمله يومي الأربعاء والخميس، حيث سيتم في خلال هذين اليومين تنفيذ المسح الميداني والدراسات التقنية اللازمة، على أن تفضي هذه الأعمال إلى بلورة تقرير نهائي يحدد طبيعة التدخل المطلوب والخطوات التنفيذية المناسبة لمعالجة الانسداد وإعادة ضخ المياه إلى المدينة في أسرع وقت ممكن".
وشدد عبيد على أن الوزارة "تتابع هذا الملف بشكل يومي ودقيق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، إلى حين الوصول إلى حل جذري يضمن استقرار الإمدادات المائية لأهالي طرابلس ويخفف من معاناتهم في هذه المرحلة الصعبة".
خوري
وتوجه النائب ايلي خوري الى الوزير صدي بـ"جزيل الشكر والتقدير لحضوره معنا اليوم، وللاهتمام الاستثنائي الذي أبداه في خلال لقائه، والذي ترجم عمليا بقراره تأجيل عقد مؤتمر صحافي كان مقررا في بيروت، إفساحا في المجال أمام متابعة هذه القضية الملحة".
ورأى أن "هذه المبادرة تعكس إحساسا عاليا بالمسؤولية الوطنية وحرصا صادقا على إيجاد حل فوري للكارثة الطبيعية التي لا تزال تحرم مدينة طرابلس وأهلها من حقهم الأساسي في المياه، وما يترتب على ذلك من أعباء صحية ومعيشية متفاقمة".
