شقير يطلق نداءً لدعم الشرعية

أخبار لبنان
2026-01-19 | 08:18
مشاهدات عالية
شقير يطلق نداءً لدعم الشرعية

أصدر رئيس الهيئات الإقتصادية ورئيس تجمع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير بياناً اليوم، أطلق فيه نداءً لدعم الشرعية والإنحياز للدولة اللبنانية.

واعتبر شقير أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن والمخاطر الكبيرة المحدقة به، والتي تبدأ بالتهديدات الإسرائيلية والأزمات المتعددة التي يعاني منها، ولا تنتهي عند المخاض الذي تمرّ به المنطقة والصراع العالمي، تستدعي تحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية والإبتعاد عن تأجيج الصراعات والخلافات وتوتير الأوضاع، وانتهاج مسار يخدم المصلحة الوطنية الخالصة.

وأعرب عن أسفه الشديد للخطاب السياسي القائم على التهديد والوعيد، والذي من شأنه تهديد السلم الأهلي، مشدداً على أنه بعد التجارب المريرة التي عاشها لبنان خلال السنوات الماضية، وما أفضت إليه من نتائج مدمّرة على البلاد واللبنانيين، أسقط منطق الإستقواء ولم يُبقِ سوى خيار واحد هو الدولة اللبنانية.

وقال شقير: "هذه هي الحقيقة. فالدولة اليوم، وعلى الرغم من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها، أثبتت بعد انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، وبالتعاون الإيجابي مع مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري، قدرة كبيرة على مواجهة التحديات والتقدّم، وإعادة تثبيت موقع لبنان على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف: "الأهم أن الجيش اللبناني، أثبت قدرة واضحة على بسط سلطة الدولة في جنوب الليطاني، فيما ساهم الاستقرار الذي شهده لبنان خلال العام الماضي في تحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق نمو اقتصادي بنحو 5 في المئة، وخلق آلاف الوظائف للبنانيين".

وشدّد شقير على أن المطلوب اليوم هو مساواة جميع اللبنانيين أمام القانون، فلا أحد فوقه، وأن تكون الأحزاب كافة متساوية في الحقوق والواجبات، وخاضعة للقوانين ولسلطة الدولة.
 
وختم قائلاً: "إنها ساعة الحقيقة. لقد خسر لبنان سنوات طويلة من عمره، وضاعت على اللبنانيين فرص كثيرة، فيما أثبتت كل المغامرات التي جرت خارج إطار الدولة فشلها وكبدت لبنان أثماناً باهظة. نعم، آن الأوان للتعلّم من تجارب الماضي وما يدور من حولنا في العالم، آن الأوان لدعم الشرعية والانحياز إلى الدولة اللبنانية الحاضنة للجميع".
 

أخبار لبنان

نداءً

الشرعية

