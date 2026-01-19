مخزومي: الرجوع عن الخطأ فضيلة

الرجوع عن الخطأ فضيلة.



كتب رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "إكس": "الرجوع عن الخطأ فضيلة".وأضاف: "إن تعيين مدير عام للجمارك يجب أن يكون رسالة ثقة وإصلاح في واحدة من أكثر الإدارات حساسية وخطورة".ولفت الى انه "من هذا المنطلق، فإن تعيين شخصية ارتبط اسمها بملفات قضائية لا تزال قيد النظر، مهما كانت نتائجها لاحقًا، لا يخدم مبدأ الشفافية ولا يعزّز ثقة اللبنانيين ولا المجتمع الدولي بالدولة".وشدد على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بخيارات واضحة تُبعد أي التباس أو شبهة، وتؤسّس لمرحلة جديدة قوامها الاستقلالية والمحاسبة والقطيعة مع ممارسات الماضي.وقال: "التراجع عن هذا التعيين خطوة حكيمة ومسؤولة، تصبّ في مصلحة الدولة لا الأشخاص".