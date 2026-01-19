مخزومي: الرجوع عن الخطأ فضيلة

الرجوع عن الخطأ فضيلة.
إن تعيين مدير عام للجمارك يجب أن يكون رسالة ثقة وإصلاح في واحدة من أكثر الإدارات حساسية وخطورة.
ومن هذا المنطلق، فإن تعيين شخصية ارتبط اسمها بملفات قضائية لا تزال قيد النظر، مهما كانت نتائجها لاحقًا، لا يخدم مبدأ الشفافية ولا يعزّز ثقة اللبنانيين ولا…
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) January 19, 2026
