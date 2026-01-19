الأخبار
سلسلة لقاءات في عين التينة... طرابلسي: بري حريص على إجراء الانتخابات النيابية
أخبار لبنان
2026-01-19 | 08:41
سلسلة لقاءات في عين التينة... طرابلسي: بري حريص على إجراء الانتخابات النيابية
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من كتلة "التوافق الوطني"، ضم النواب: فيصل كرامي، حسن مراد، محمد يحيا، طه ناجي وعدنان طرابلسي، وبحث معهم في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإستحقاق الانتخابات النيابية.
وقال النائب طرابلسي بعد اللقاء: "تبادلنا مع الرئيس بري الأفكار حول ما يواجه لبنان من تحديات في هذه المرحلة الدقيقة، كما جددنا التأكيد على الإحترام الكامل لمكانته الوطنية ولجهوده المستمرة في الحفاظ على الإستقرار والوحدة الوطنية في ما يتعلق بالإنتخابات النيابية. وإستعمنا من الرئيس بري إلى حرصه على إجراء الانتخابات النيابية وتنفيذ القانون الساري المفعول والإلتزام بالمهل الدستورية".
واضاف طرابلسي: "نحن نعتبر كتكتل ألا مانع من تأجيل تقني إذا إقتضت الضرورة من أجل السماح للبنانيين المغتربين بالحضور إلى لبنان للإقتراع بما يحفظ نزاهة العملية الديمقراطية واستقرار المؤسسات ووحدة وتوافق اللبنانيين. وقد شددنا خلال اللقاء على وحدة لبنان وسلطاته وعلى دعمنا الكامل للجيش اللبناني، كمؤسسة وطنية تحمي الجميع من دون استثناء، وعلى تسليح الجيش وإعطائه كل المقومات للدفاع عن لبنان".
وأكد أن "تكتل التوافق الوطني سيبقى ثابتاً على مواقفه داعما كل جهد يسعى لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية الإستقرار ومتمسكا بخط الدولة العادلة ومؤسساتها كخيار استراتيجي لمواجهة أي تهديد داخلي وخارجي".
واستقبل الرئيس بري، وزير العمل محمد حيدر حيث جرى بحث للأوضاع العامة وآخر المستجدات وبرامج عمل الوزارة.
ومن زوار عين التنية أيضا، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والنائب السابق حسين يتيم.
أخبار لبنان
2026-01-09
الحجار من عين التينة: التحضيرات للانتخابات النيابية تسير وفق مواعيدها ونستفيد من خبرة بري ووطنيته
أخبار لبنان
2026-01-09
الحجار من عين التينة: التحضيرات للانتخابات النيابية تسير وفق مواعيدها ونستفيد من خبرة بري ووطنيته
0
أخبار لبنان
2025-12-08
"لقاء سيدة الجبل": لضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وحصر السلاح
أخبار لبنان
2025-12-08
"لقاء سيدة الجبل": لضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وحصر السلاح
0
آخر الأخبار
2025-12-30
سلام في عين التينة للقاء بري
آخر الأخبار
2025-12-30
سلام في عين التينة للقاء بري
0
آخر الأخبار
2025-12-09
وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
آخر الأخبار
2025-12-09
وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
0
أخبار لبنان
15:29
ضو وجّه سؤالًا إلى الحكومة في شأن مطمر الكوستا برافا
أخبار لبنان
15:29
ضو وجّه سؤالًا إلى الحكومة في شأن مطمر الكوستا برافا
0
أخبار لبنان
15:00
وزير الداخلية وصل مساء اليوم إلى البحرين في زيارة رسمية
أخبار لبنان
15:00
وزير الداخلية وصل مساء اليوم إلى البحرين في زيارة رسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"
0
موضة وجمال
2026-01-18
بفستان من توقيع إيلي صعب… هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في Joy Awards 2026 وتشعل الجمهور برسالة بالعربية (فيديو)
موضة وجمال
2026-01-18
بفستان من توقيع إيلي صعب… هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في Joy Awards 2026 وتشعل الجمهور برسالة بالعربية (فيديو)
0
آخر الأخبار
15:10
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع والرئيس ترمب عبرا عن تطلعهما لرؤية سوريا قوية موحدة لمواجهة التحديات
آخر الأخبار
15:10
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع والرئيس ترمب عبرا عن تطلعهما لرؤية سوريا قوية موحدة لمواجهة التحديات
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13
"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13
"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات
0
أخبار دولية
2026-01-13
روسيا تندد بتهديدات أميركية بمهاجمة إيران وتحذر من التدخل في شؤونها
أخبار دولية
2026-01-13
روسيا تندد بتهديدات أميركية بمهاجمة إيران وتحذر من التدخل في شؤونها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تل أبيب ترفع التأهب الجوي وتدرس خيارات المواجهة مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تل أبيب ترفع التأهب الجوي وتدرس خيارات المواجهة مع إيران
0
أخبار دولية
13:53
نتنياهو: إذا إرتكبت إيران خطأً وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعرفها من قبل
أخبار دولية
13:53
نتنياهو: إذا إرتكبت إيران خطأً وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعرفها من قبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لبنان في دافوس والعين على صندوق النقد
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لبنان في دافوس والعين على صندوق النقد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هل تريد التزلّج في بلد غير لبنان؟ دافوس تحتضن الثلج ومنتدى الاقتصاد العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هل تريد التزلّج في بلد غير لبنان؟ دافوس تحتضن الثلج ومنتدى الاقتصاد العالمي
0
أخبار دولية
13:28
مع انطلاقة 2026… هل ترث ميرومي عرش لابوبو؟
أخبار دولية
13:28
مع انطلاقة 2026… هل ترث ميرومي عرش لابوبو؟
1
أمن وقضاء
02:58
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
أمن وقضاء
02:58
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
2
حال الطقس
02:27
إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع
حال الطقس
02:27
إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع
3
أمن وقضاء
08:06
يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
08:06
يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة
4
أمن وقضاء
06:35
يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة
أمن وقضاء
06:35
يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة
5
صحف اليوم
00:49
مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”
صحف اليوم
00:49
مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”
6
أمن وقضاء
12:01
أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز
أمن وقضاء
12:01
أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز
7
أخبار لبنان
05:24
وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي
أخبار لبنان
05:24
وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي
8
أخبار لبنان
11:49
كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري
أخبار لبنان
11:49
كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري
