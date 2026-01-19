سلسلة لقاءات في عين التينة... طرابلسي: بري حريص على إجراء الانتخابات النيابية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من كتلة "التوافق الوطني"، ضم النواب: فيصل كرامي، حسن مراد، محمد يحيا، طه ناجي وعدنان طرابلسي، وبحث معهم في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإستحقاق الانتخابات النيابية.وقال النائب طرابلسي بعد اللقاء: "تبادلنا مع الرئيس بري الأفكار حول ما يواجه لبنان من تحديات في هذه المرحلة الدقيقة، كما جددنا التأكيد على الإحترام الكامل لمكانته الوطنية ولجهوده المستمرة في الحفاظ على الإستقرار والوحدة الوطنية في ما يتعلق بالإنتخابات النيابية. وإستعمنا من الرئيس بري إلى حرصه على إجراء الانتخابات النيابية وتنفيذ القانون الساري المفعول والإلتزام بالمهل الدستورية".واضاف طرابلسي: "نحن نعتبر كتكتل ألا مانع من تأجيل تقني إذا إقتضت الضرورة من أجل السماح للبنانيين المغتربين بالحضور إلى لبنان للإقتراع بما يحفظ نزاهة العملية الديمقراطية واستقرار المؤسسات ووحدة وتوافق اللبنانيين. وقد شددنا خلال اللقاء على وحدة لبنان وسلطاته وعلى دعمنا الكامل للجيش اللبناني، كمؤسسة وطنية تحمي الجميع من دون استثناء، وعلى تسليح الجيش وإعطائه كل المقومات للدفاع عن لبنان".وأكد أن "تكتل التوافق الوطني سيبقى ثابتاً على مواقفه داعما كل جهد يسعى لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية الإستقرار ومتمسكا بخط الدولة العادلة ومؤسساتها كخيار استراتيجي لمواجهة أي تهديد داخلي وخارجي".واستقبل الرئيس بري، وزير العمل محمد حيدر حيث جرى بحث للأوضاع العامة وآخر المستجدات وبرامج عمل الوزارة.ومن زوار عين التنية أيضا، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والنائب السابق حسين يتيم.