الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
البقاع
-4
o
الجنوب
9
o
الشمال
7
o
جبل لبنان
5
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
البقاع
-4
o
الجنوب
9
o
الشمال
7
o
جبل لبنان
5
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون: لبنان غني بثروته البشرية والمبادرات الإبداعية لابنائه مكنته من الحفاظ على وجوده
أخبار لبنان
2026-01-19 | 09:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
الرئيس عون: لبنان غني بثروته البشرية والمبادرات الإبداعية لابنائه مكنته من الحفاظ على وجوده
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات وزارية ونيابية تناولت شؤونا سياسية واجتماعية.
واستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزيرة البيئة تمارا الزين التي اطلعته على الإصلاحات التي أنجزت في خلال السنة الماضية في وزارة البيئة، مشيرة الى ان "العمل جار لاحالة مشروع قانون لتعديل هيكلية الوزارة وفق رؤية عصرية محدثة تواكب التحديات البيئية والمناخية".
كما عرضت الوزيرة الزين لملفات عدة مرتبطة بعمل الوزارة ومجموعة القوانين والمشاريع التي تعمل عليها ضمن نطاق صلاحياتها.
ريفي
كما استقبل الرئيس عون الوزير السابق النائب اللواء اشرف ريفي، وأجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.
وأشار النائب ريفي الى أنه شكر الرئيس عون "على القرارات التي اتخذت لجهة تفعيل المرافق الاقتصادية الشمالية ومنها مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية ومطار رينيه معوض ومعرض رشيد كرامي الدولي، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها ان تحرك الدورة الاقتصادية في الشمال وتحمي أبناء المنطقة من اللجوء الى زوارق الموت للهجرة، إضافة الى الدينامية التي تحدثها هذه المشاريع في المنطقة".
ولفت الى أنه اثنى على "المواقف التي اتخذها الرئيس عون وعمله بحكمة وتصميم على نقل البلاد من الحالة السابقة التي عاشت فيها والانتقال الى ما يحقق الدولة السيدة على كل أراضيها".
وأشار الى انه اثار مع رئيس الجمهورية "مسائل تهم أبناء الشمال عموما وطرابلس خصوصا، ومنها موضوع الأبنية المتضررة وانقطاع مياه نبع هاب، وضرورة تخصيص ميزانية لكل من معرض رشيد كرامي الدولي والمنطقة الاقتصادية الخاصة".
الصادق
هذا وعرض الرئيس عون مع النائب وضاح الصادق لآخر المستجدات السياسية والامنية اضافة الى الملفات الوطنية المطروحة في المرحلة الراهنة.
وأوضح النائب الصادق انه "تم البحث في خلال اللقاء في متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة، في اطار تأكيد سيادتها وانتظام عمل مؤسساتها الدستورية بما يشكل ركيزة اساسية للاستقرار الداخلي وتعزيز سلطة الدولة. كما تناول البحث الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الاراضي اللبنانية وسبل تكثيف الجهود الدبلوماسية للحد منها والعمل على انسحاب اسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتلها تطبيقا للقرار 1701.
كذلك تم التأكيد على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، باعتبارها استحقاقا وطنيا اساسيا يكرس انتظام الحياة الديموقراطية ويجسد التزام الدولة اعادة تفعيل مؤسساتها وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بها".
جمعية Rethink Lebanon
واستقبل رئيس الجمهورية وفد من جمعية "Rethink Lebanon - لبنان بتصور جديد" برئاسة جهاد الحكيم الذي استهل اللقاء بكلمة، أشاد فيها بإعطاء الرئيس عون الاولوية للعلم ولضرورة الاستثمار فيه، وهو قد قال في خطاب القسم: العلم ثم العلم ثم العلم، لافتا من ناحية ثانية، الى ضرورة تطوير هذا القطاع ليصبح مواكبا للتطور التكنولوجي والصناعي ولقطاع الاعمال الريادية.
ولفت الى أن الجمعية "تعمل على تمكين الشباب اللبناني، في الداخل والخارج، من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لرفع اسم لبنان في مختلف انحاء العالم. وانه كانت لها نشاطات عدة ابرزها قبل الازمة الاقتصادية والمالية التي طرأت على لبنان، وشددت في خلالها على تاريخ الانهيار المصرفي والاقتصادي وحجمه، كاشفة في حينه ان لبنان سيكون عرضة للكابيتال كونترول، وقدمت نصائح لمواجهة هذه الازمة للشباب والشركات باللجوء الى التنوع في استثماراتهم ليكونوا بمنأى عن الانهيار".
واشار الحكيم في خلال اللقاء الى "رؤية الجمعية لما يسمى بـ"الهجرة الافتراضية"، التي من شأنها منح فرصة للبنانيين بتنفيذ اعمالهم عن بعد في مجال الابداع والمعرفة".
كذلك عرض لعمل الجمعية في مجال الاقتصاد المعرفي عبر منتدى الشباب الرقمي الدولي للاستثمار، وهدفه "إعادة لبنان الى الخريطة الرقمية العالمية"، مشيرا الى "نشاط الجمعية في مجال مكافحة الجرائم المالية في نظام الاقتصاد النقدي"، لافتا الى "التعاون الذي جرى مرات عدة بين الجمعية والجيش، كما مع وزارات عدة ومنها وزارة السياحة لتشجيع السياحة الريفية".
وشدد في ختام اللقاء على "ضرورة تحسين موقع جواز السفر اللبناني، لأنه يعتبر اداة لجذب الاستثمار والحد من هجرة الشباب".
الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا أن "لبنان بلد غني بثروته البشرية، واللبنانيون اينما حلوا يثبتون براعتهم ويساهمون بشكل فاعل في بناء وتطوير معظم الدول التي هاجروا اليها".
واعاد رئيس الجمهورية التشديد على اهمية العلم "لان وجود الثروات الطبيعية في لبنان ليس له اي اهمية في حال عدم إدارة هذه الثروات من قبل اكفاء. فالثروة البشرية مستدامة، وعلينا تطوير البرامج التعليمية ليتمكن لبنان من مواكبة العصر، خصوصا وأنه كان يتمتع بدور بارز في نهضة الشرق الاوسط".
وأكد الرئيس عون ان "اللبنانيين البارعين والمبادرين والمبدعين مكنوا لبنان من الحفاظ على وجوده وتجاوزه كل الازمات التي عصفت به منذ العام 2019".
برقيات تهنئة
على صعيد آخر، واصل رئيس الجمهورية تلقي برقيات التهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة. وفي هذا الاطار، ابرق إليه مهنئا كل من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس البولوني كارول نافروكي، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، الرئيس المجري تاماش شويوك، رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية تركمانستان سرادار بري محمدوف والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
أخبار لبنان
لبنان
بثروته
البشرية
والمبادرات
الإبداعية
لابنائه
مكنته
الحفاظ
وجوده
التالي
يروجان المخدرات... ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقفهما وتضبط كميّة منها
سلسلة لقاءات في عين التينة... طرابلسي: بري حريص على إجراء الانتخابات النيابية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-23
الملك عبدﷲ الثاني يؤكد للرئيس عون دعم الأردن لجهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته
أخبار دولية
2025-12-23
الملك عبدﷲ الثاني يؤكد للرئيس عون دعم الأردن لجهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته
0
أخبار لبنان
2025-11-13
هاني تفقد مواقع الحرائق في عارية ووادي الغباطية: غاباتنا ثروة وطنية ومسؤوليتنا الحفاظ عليها
أخبار لبنان
2025-11-13
هاني تفقد مواقع الحرائق في عارية ووادي الغباطية: غاباتنا ثروة وطنية ومسؤوليتنا الحفاظ عليها
0
خبر عاجل
2025-11-21
الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...
خبر عاجل
2025-11-21
الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...
0
أخبار لبنان
2025-11-17
نجاة عون صليبا لـ"عشرين 30": لبنان غني بالمياه لكننا لا نقدّر هذه الثروة... وإسرائيل تريد أن تأخد الأرض والمياه
أخبار لبنان
2025-11-17
نجاة عون صليبا لـ"عشرين 30": لبنان غني بالمياه لكننا لا نقدّر هذه الثروة... وإسرائيل تريد أن تأخد الأرض والمياه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:29
ضو وجّه سؤالًا إلى الحكومة في شأن مطمر الكوستا برافا
أخبار لبنان
15:29
ضو وجّه سؤالًا إلى الحكومة في شأن مطمر الكوستا برافا
0
أخبار لبنان
15:00
وزير الداخلية وصل مساء اليوم إلى البحرين في زيارة رسمية
أخبار لبنان
15:00
وزير الداخلية وصل مساء اليوم إلى البحرين في زيارة رسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2026-01-18
بفستان من توقيع إيلي صعب… هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في Joy Awards 2026 وتشعل الجمهور برسالة بالعربية (فيديو)
موضة وجمال
2026-01-18
بفستان من توقيع إيلي صعب… هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في Joy Awards 2026 وتشعل الجمهور برسالة بالعربية (فيديو)
0
آخر الأخبار
15:10
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع والرئيس ترمب عبرا عن تطلعهما لرؤية سوريا قوية موحدة لمواجهة التحديات
آخر الأخبار
15:10
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع والرئيس ترمب عبرا عن تطلعهما لرؤية سوريا قوية موحدة لمواجهة التحديات
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13
"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات
علوم وتكنولوجيا
2026-01-13
"الحلقة المفقودة" في تطور الإنسان؟… اكتشاف أحافير عمرها 773 ألف سنة في بلد عربي يقلب النظريات
0
أخبار دولية
2026-01-13
روسيا تندد بتهديدات أميركية بمهاجمة إيران وتحذر من التدخل في شؤونها
أخبار دولية
2026-01-13
روسيا تندد بتهديدات أميركية بمهاجمة إيران وتحذر من التدخل في شؤونها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تل أبيب ترفع التأهب الجوي وتدرس خيارات المواجهة مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:55
تل أبيب ترفع التأهب الجوي وتدرس خيارات المواجهة مع إيران
0
أخبار دولية
13:53
نتنياهو: إذا إرتكبت إيران خطأً وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعرفها من قبل
أخبار دولية
13:53
نتنياهو: إذا إرتكبت إيران خطأً وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعرفها من قبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لبنان في دافوس والعين على صندوق النقد
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لبنان في دافوس والعين على صندوق النقد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هل تريد التزلّج في بلد غير لبنان؟ دافوس تحتضن الثلج ومنتدى الاقتصاد العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هل تريد التزلّج في بلد غير لبنان؟ دافوس تحتضن الثلج ومنتدى الاقتصاد العالمي
0
أخبار دولية
13:28
مع انطلاقة 2026… هل ترث ميرومي عرش لابوبو؟
أخبار دولية
13:28
مع انطلاقة 2026… هل ترث ميرومي عرش لابوبو؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:58
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
أمن وقضاء
02:58
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
2
حال الطقس
02:27
إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع
حال الطقس
02:27
إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع
3
أمن وقضاء
08:06
يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
08:06
يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة
4
أمن وقضاء
06:35
يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة
أمن وقضاء
06:35
يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة
5
صحف اليوم
00:49
مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”
صحف اليوم
00:49
مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”
6
أمن وقضاء
12:01
أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز
أمن وقضاء
12:01
أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز
7
أخبار لبنان
05:24
وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي
أخبار لبنان
05:24
وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي
8
أخبار لبنان
11:49
كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري
أخبار لبنان
11:49
كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More