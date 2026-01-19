كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري

أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن المدارس والثانويات والمهنيات التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية السيئة وتأثيرها على سلامة التنقل على الطرق وتشكل الجليد، ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري.



وكررت كرامي دعوة مديري هذه المؤسسات في القطاعين الرسمي والخاص إلى اتخاذ القرار لجهة إقفال مؤسساتهم أو تركها قيد العمل بحسب الظروف المناخية المحيطة بكل مؤسسة.

