LBCI
LBCI

هذا ما أكدته وزارة العدل بشأن قضية وفاة الشاب محمد حرقوص

أخبار لبنان
2026-01-19 | 10:54
مشاهدات عالية
هذا ما أكدته وزارة العدل بشأن قضية وفاة الشاب محمد حرقوص
هذا ما أكدته وزارة العدل بشأن قضية وفاة الشاب محمد حرقوص

أكدت وزارة العدل أن التحقيقات في قضية وفاة الشاب محمد حرقوص هي محط متابعة جدية من قبل القضاء المختص وأن الوزير يتابعها ضمن حدود اختصاصه مع الجهات القضائية المختصة وذلك لجلاء الحقيقة كاملة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا للأصول.

وقالت في بيان: "إن وزير العدل على يقين بأن القضاء مصمم على متابعة هذا الملف بدون أي تردد و بعيدا عن اي تدخلات مهما كانت طبيعتها".

أخبار لبنان

أكدته

وزارة

العدل

الشاب

حرقوص

