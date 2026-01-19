الأخبار
رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة

أخبار لبنان
2026-01-19 | 15:58
مشاهدات عالية
رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة

أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن هناك فكرة لإعادة تشغيل خط سكة الحديد من بيروت إلى جونية، إلا أن الطريق البحرية المستخدمة حاليًا من السيارات تُعد من أملاك السكك، وإقفالها مستحيل لما قد يسببه من ازدحام مروري، معتبرًا أنه لا جدوى اقتصادية حاليًا من تشغيل القطار في لبنان.

وأوضح  في حديث لـ«عشرين 30»، أن أوتوستراد جونية يقع ضمن مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار، مع اجتماعات دورية كل أسبوعين، مشيرًا إلى وجود استملاكات منتهية، وأن تدخّله يهدف إلى خدمة المصلحة العامة.

وفي ما يتعلّق بتعيين غراسيا القزي مديرة عامة للجمارك، أعلن رسامني تأييده الشخصي لموقف رئيس الحكومة. 

وأشار إلى أن تعرفة «تاكسي المطار» باتت رسمية وموحّدة ويمكن الاطلاع عليها عبر تطبيقات الوزارة.

ولفت إلى أن من أولويات الوزارة في ملف السلامة المرورية العمل على وضع أسس لإنارة الطرقات، كاشفًا أن نسبة حوادث السير مرتفعة، إذ تطال المشاة بنسبة 70% والدراجات النارية بنسبة 30%، إضافة إلى دور فقدان الإنارة في زيادة الحوادث.

ماليًا، كشف أنه طالب في مجلس الوزراء بموازنة قدرها 800 مليون دولار ثم بمليار و200 مليون دولار في مجلس النواب، لكن لم يُخصَّص للوزارة سوى 200 مليون دولار فقط لكل لبنان.

كما أشار إلى وجود نحو 12 ألف لوحة تسجيل مزوّرة بين الباصات الكبيرة والفانات الصغيرة، مؤكدًا ضرورة إدخالها في إطار العمل الشرعي واستيعابها وتشغيلها بطريقة قانونية.

LBCI
