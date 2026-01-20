الأخبار
أسرار الصحف 20-1-2026
اسرار
2026-01-19 | 23:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 20-1-2026
النهار
- كشف المحامي مجد حرب في تغريدة على صفحته عن فضيحة توقيف عسكري صور مخزناً لـ"حزب الله" فكتب: اكتشفنا بالصور مخزن سلاح لميليشيا إرهابية بين البيوت. ما وقّفوا الإرهابي يلّي هرّب السلاح أو يلّي خزّنه بين البيوت أو يلّي استعمله بلا إذن الدولة. وقّفوا العسكري يلّي صوّره!".
- يقول مرجع سياسي سابق إنّ استباحة جبران باسيل لمؤسسات الدولة في عهد الرئيس ميشال عون أدّت إلى تعميق هوّة العهد وزيادة الانحدار إلى الهاوية.
- قال نائب تغييري إنّ ثنائي "أمل" وحزب الله يُفضّل إذا ما وَقع التمديد للمجلس النيابي ألّا يقل عن أربع سنين، وإلّا إجراء الاستحقاق في موعده، لأنّ التأجيل لسنة واحدة لا يُفيده على كل المستويات.
- تتزايد في الآونة الأخيرة محطات التلفزيون التي تبثّ عبر الانترنت وقد فشلت الدولة وبعض الأجهزة في محاولتها التعامل مع هذه الظاهرة لعدم وجود قوانين تحكم عملها ولتسارع التطور التكنولوجي الهائل الذي يحول دون إمكان مواكبته.
- نفى مصرف لبنان كل الشائعات عن مفاوضات أو مناقشات أو اتصالات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، رسمية أو غير رسمية، بشأن بيع شركة طيران الشرق الأوسط كلياً أو جزئياً.
الجمهورية
- يجري العمل على التحضير لخصخصة مؤسستَين كبيرتين تُدرّان أموالاً بالملايين، لكن تُثار حولهما شبهات تربّح ونفوذ لسياسيّين. وكان قد أشار مسؤول كبير إلى أنّه ليست من وظيفة إحدى المؤسسات الرسمية إدارتهما.
- تتحضّر مجموعات منظّمة للتحرّك في الشارع بشكل تصعيدي بدءاً من الأول من شباط، لأنّها ترى بوعود المسؤولين حول تحسين حقوقها ورواتبها مجرّد كلام بلا أفعال، اذ رُفِعت رواتب موظفي إحدى الإدارات التي يُطالَب بالتدقيق الجنائي فيها وإعادة هيكتلها.
- طُوِيَت محاولة لإجراء تغيير في موقع أحد المرجعيات الدينية، بعدما اصطدمت بعقبات قانونية وحصول تبايُن بين المعنيِّين حول جدوى إجراء هذا التغيير من عدمه، في الوقت الذي تمارس المرجعية القائمة مهمّاتها بمسؤولية عالية وتثير الإرتياح على الصعد الشعبية والسياسية والدينية.
اللواء
- يجري إثارة معلومات عن ترشيحات لتيار سياسي، بعد ابتعاد عن المشهد النيابي لدورتين متتاليتين لجس النبض أولاً.
- لم تسقط الفكرة الأميركية عن "وحدة المسارين" اللبناني والسوري، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات في المقاربات السياسية والأمنية لكل بلد.
- تتَّجه شركات عدة لاعتماد طريقة العمل من المنازل، أقلُّه في أسابيع الشتاء المتبقية منعاً من نقل عدوى الفيروسات.
البناء
- قال وزير خارجية أوروبي سابق في ورشة عمل لأحد مراكز الدراسات إن تخبّط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعمّم الفوضى في العالم وقد يتسبب باندلاع نزاعات تخرج عن السيطرة، ولم يستبعد تفكك حلف الناتو قريباً واضطرار الدول الأوروبية أن تدافع عن نفسها بوجه أميركا وليس بوجه روسيا والصين، متوقعاً تغييراً جيوسياسياً كبيراً بدأ بتوجّه كندا نحو الصين وقد يشمل الكثير من دول أوروبا لاحقاً بينما تتجه دول أوروبية أخرى نحو مصالحة اقتصادية مع روسيا للعودة إلى شراء النفط والغاز بسعر رخيص وضمان مصدر مستدام للطاقة أمام مخاطر حرب في الخليج تهدّد مصادر الطاقة الحالية لأوروبا. وختم بالقول إن مبدأ مونرو الذي يشكل ركيزة استراتيجية الأمن القومي الأميركي الجديدة كان يعني عند الخروج من العزلة إلى العالمية جسر العبور وعند العودة من العالمية هو جسر عبور أيضاً إلى العزلة أيضاً.
- قال مسؤول كبير سابق إن السلطة الجديدة في لبنان نجحت بإبقاء قضية سلاح المقاومة أساساً في الفرز السياسي خلال سنة أعقبت انتخاب رئيس الجمهورية لكن قضيتين جديدتين سوف تغيران المشهد كلياً، الأولى هي قضية تعيين المدير العام للجمارك من الملاحقين قضائياً بتهم فساد والتورط في قضية انفجار مرفأ بيروت ما بدأ يتسبّب بانشقاق تيارات من النخب الثقافية والاجتماعية عن السلطة وسحب الثقة منها ورؤيتها كامتداد لمنطق الزبائنية والمحسوبية رغم كل شعارات بناء دولة القانون، أما القضية الثانية فهي قانون الفجوة المالية الذي دفع نقابات المحامين ومن خلفها نقابات المهن الحرة إلى تصدر معركة لن تنتهي بسهولة وقد تتسبّب بإسقاط القانون بعد إضراب عام مفتوح هدّدت به النقابات. والقضيتان سوف تشكّلان أساس انقسام سياسي جديد يجعل الانقسام حول السلاح هامشياً.
الديار
- لاحظ المواطنون خلال الأيام الأخيرة انتشارًا لافتًا لمجموعات وآليات تابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل على مختلف الطرقات الرئيسية والمفاصل الحيوية، تزامنًا مع العواصف القوية التي ضربت لبنان، في مشهد لم يكن مألوفًا في محطات سابقة مشابهة. وقد جاء هذا الانتشار في إطار خطة استباقية وضعتها الوزارة، هدفت إلى الحدّ من مخاطر تشكّل السيول وتفادي مشاهد "الفياضانات" التي لطالما شلّت حركة السير وتسببت بأضرار وخسائر جسيمة للسيارات والبنى التحتية. وقد عمدت الفرق المنتشرة الى فتح مجاري تصريف المياه، وتنظيف العبارات المسدودة، ومراقبة النقاط المعروفة بتجمع المياه، ولا سيما على الأوتوسترادات الساحلية والطرقات الدولية، مع تدخل سريع لدى أي طارئ، ما ساهم، إلى حدّ كبير، في إبقاء حركة المرور شبه طبيعية، رغم غزارة الأمطار وشدة الرياح، ومنع تكرار مشاهد الشلل الكامل التي كانت تتكرر مع كل منخفض جوي في السنوات الماضية.
أخبار لبنان
أسرار
الصحف
اسرار
أسرار
الصحف
السابق
