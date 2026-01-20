الأخبار
مرقص: الجالية اللبنانية بالخارج حاضرة دوماً في ضمير الرئيس عون وفي عمل الحكومة
أخبار لبنان
2026-01-20 | 01:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مرقص: الجالية اللبنانية بالخارج حاضرة دوماً في ضمير الرئيس عون وفي عمل الحكومة
أقامت سفيرة لبنان لدى الأردن بريجيت طوق حفل استقبال على شرف وزير الإعلام المحامي بول مرقص الذي يزور عمّان في إطار منتدى الاعلام والدبلوماسية والاستثمار، وذلك في مقر السفارة اللبنانية في العاصمة الأردنية عمان، بحضور عدد من أبناء الجالية حيث استمع الوزير إلى تطلعاتهم، مؤكّداً الدور الحيوي الذي يضطلعون به في دعم لبنان والحفاظ على صورته في الخارج.
وبعد أن عرض الوزير مرقص في كلمته جهود الحكومة وعمل وزارة الاعلام، شدّد على "ارساء حقوق أبناء الجالية بما يحفظ مكانتهم كشركاء دائمين في مسيرة النهوض"، مشيرا الى أن "الجالية اللبنانية في الخارج حاضرة دوماً في ضمير رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي عمل الحكومة ولاسيما لجهة توفير وتسهيل اقتراعهم".
من جهتها، رحّبت السفيرة طوق بالوزير مرقص، معتبرة أن زيارته "تعكس حرص الدولة اللبنانية على تعزيز التواصل مع الجاليات اللبنانية في الخارج، والاستماع مباشرة إلى همومها وتطلعاتها، بما يرسّخ الروابط الوطنية ويعزّز صورة لبنان في الخارج".
وعلى هامش زيارته للأردن، منح المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام ومؤسسة Lighthouse Arab World الوزير مرقص درعاً تكريميًة تقديرًا لمشاركته في حفل إطلاق النسخة العربية المدبلجة للمسلسل العالمي "The Chosen" برعاية رئيسة "مهرجان عمّان السينمائي الدولي" الأميرة ريم علي.
أخبار لبنان
بول مرقص
الأردن
الجالية اللبنانية
التالي
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
التحضيرات جارية لعقد جلسة تشريعية مرتبطة بالملف الإنتخابي حصراً (الجمهورية)
السابق
