الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"كهرباء لبنان" نفّذت حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية

أخبار لبنان
2026-01-20 | 02:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;كهرباء لبنان&quot; نفّذت حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"كهرباء لبنان" نفّذت حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها نفّذت حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية في خلال الفترة الممتدة من ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦ ولغاية ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٦، أسفرت عن تنظيم المحاضر التالية بحسب المناطق:

- دائرة بيروت: ٢١ محضراً
- دائرة الشياح: ١٧ محضراً
- دائرة صيدا: ٦٦ محضراً
- دائرة الإقليم: ٥٧ محضراً
- دائرة شتورا: ٣ محاضر
- دائرة رياق: ١٧ محضراً
- جبل لبنان الشمالي: ٣ محاضر
- الشمال: ٦٦ محضراً

وبذلك يكون المجموع الإجمالي ٢٥٠ محضراً، تأكيداً على التزام مؤسسة كهرباء لبنان بحماية المال العام وضمان حسن سير المرفق العام الكهربائي.

كما ستُفيد المؤسسة المواطنين دورياً بنتائج حملات نزع التعديات التي تنفّذها، وفقاً للإجراءات القانونية المرعية الإجراء.
 

أخبار لبنان

لبنان"

نفّذت

تعديات

الشبكة

الكهربائية

LBCI التالي
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
بري لـ"أساس": السعوديون يشدّدون على أن يكون القرار للدولة اللبنانية وهذا موقفنا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

"كهرباء لبنان" حذّرت من التعديات على الشبكة العامة وأكدت ملاحقة المخالفين قضائياً

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-13

مرقص: بحثنا في ملف العقارات المملوكة من الدولة وسنشدد على عملية منع التعديات على الشبكة الكهربائية وتفعيل الجباية ومواكبة العمل على احتساب الضرر البيئيّ في شأن المقالع وغيرها من النقاط

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-21

"كهرباء لبنان" : ليحتكم كريم خياط وشركة MEP للقضاء بدل القيام بحملات تشهير وافتراء

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-27

كهرباء لبنان: حملة التشهير التي يشنها خياط وشركة MEP غير جديرة بالرد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:07

الجيش: تمارين تدريبية في العاقورة وعيون السيمان ووطى الجوز

LBCI
أمن وقضاء
04:32

تعميم صورة موقوفَين بجرائم سرقة درّاجات آليّة بطريقة احتياليّة...

LBCI
أخبار لبنان
04:28

الصدي اكد العمل على تعافي قطاع الكهرباء: تاريخ فشل مطلقي الحملات علينا معروف

LBCI
أمن وقضاء
04:21

قوى الأمن عمّمت عدد شكاوى حالات العنف الأسري المبلغ عنها خلال شهر كانون الأول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-09

بستاني ترد على بيانات وزير الطاقة: "رح جاوب متل العادة بالوقائع الموثقة"

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

جعجع: الذرائع التي يسوقها البعض لحضور جلسة الغد ليست في محلها إطلاقا

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-11

الأونروا: يجب رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا

LBCI
منوعات
2025-10-03

"وصل إلى القمة ثم حصلت الكارثة"... وفاة مؤثر تسلق شهير أثناء بث مباشر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:15

ترامب: رسالة دافوس ستكون أننا مقبلون على مرحلة مثيرة للاهتمام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تل أبيب ترفع التأهب الجوي وتدرس خيارات المواجهة مع إيران

LBCI
أخبار دولية
13:53

نتنياهو: إذا إرتكبت إيران خطأً وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعرفها من قبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

لبنان في دافوس والعين على صندوق النقد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هل تريد التزلّج في بلد غير لبنان؟ دافوس تحتضن الثلج ومنتدى الاقتصاد العالمي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
أمن وقضاء
08:06

يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة

LBCI
أخبار لبنان
11:49

كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري

LBCI
أمن وقضاء
06:35

يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة

LBCI
أخبار لبنان
05:24

وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي

LBCI
أخبار دولية
01:06

بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية

LBCI
أخبار دولية
01:17

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
حال الطقس
02:03

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More