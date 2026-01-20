الأخبار
"كهرباء لبنان" نفّذت حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية
أخبار لبنان
2026-01-20 | 02:26
"كهرباء لبنان" نفّذت حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها نفّذت حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية في خلال الفترة الممتدة من ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦ ولغاية ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٦، أسفرت عن تنظيم المحاضر التالية بحسب المناطق:
- دائرة بيروت: ٢١ محضراً
- دائرة الشياح: ١٧ محضراً
- دائرة صيدا: ٦٦ محضراً
- دائرة الإقليم: ٥٧ محضراً
- دائرة شتورا: ٣ محاضر
- دائرة رياق: ١٧ محضراً
- جبل لبنان الشمالي: ٣ محاضر
- الشمال: ٦٦ محضراً
وبذلك يكون المجموع الإجمالي ٢٥٠ محضراً، تأكيداً على التزام مؤسسة كهرباء لبنان بحماية المال العام وضمان حسن سير المرفق العام الكهربائي.
كما ستُفيد المؤسسة المواطنين دورياً بنتائج حملات نزع التعديات التي تنفّذها، وفقاً للإجراءات القانونية المرعية الإجراء.
